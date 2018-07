Inhalt Seite 1 — Auch die Seele wird gern gebadet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne sie ist alles nichts!

Schopenhauer

Der Besuch der Heilbäder hat sich in der Bundesrepublik nach dem Krieg fast verdreifacht, und manche Kurorte entwickelten sich stürmisch. Die großstädtischen, die kleinstädtischen, ja, auch die dörflichen Bäder im norddeutschen Heilgarten rund um den Teutoburger Wald hatten daran besonderen Anteil. Bad Meinberg, der fast dreihundertjährige anmutige Badeort, verzeichnet den schnellsten Aufstieg in ganz Deutschland. Hier ist die jährliche Besucherzahl von 3000 vor dem Kriege auf 25 000 hinaufgeschnellt.

Heute allerdings fährt der Kurgast kaum noch ins Bad wie zu Beginn unseres Jahrhunderts, um zu tollen und zu „jeuen“. Er bringt nicht mehr die ganze Familie einschließlich der heiratsfähigen Töchter mit. 50 Jahre sind die Gäste im Durchschnitt alt. Es kommen vor allem die Kranken, dieÜberarbeiteten, die Erschöpften, die Nervösen mit den Kreislaufstörungen. In den Heilanzeigen der Prospekte werden die „Krankheiten der Verantwortlichen (Managerkrankheit)“ gesondert geführt. Die Gäste bringen heute allenfalls ihre Hunde mit, so daß man neuerdings in manchen Bädern schon über die „Hundeplage“ klagt und in einigen Kurorten Tierferienheime eingerichtet hat. Und die Kinder reisen allein ins Bad, etwa nach Rothenfelde. Dieses Bad am Rande des „Heilgartens“, westlich von Bielefeld, hat die meisten Kinderheime, und manche der kleinen Gäste dürfen das Freiluftinhalatorium auf Spazierfahrten im Ponywagen rund um die eindrucksvollen dunklen Gradierwerke der Sole genießen. Hier befindet sich auch, inmitten einer abschirmenden Baumkulisse, das anmutigste Solschwimmbad, das ich kenne.

Nicht die Lustreise an die Gesundbrunnen, wo einst im Mittelalter ein buntes, kurioses, ja, zügelloses Leben geherrscht haben soll, sondern die Flucht aus dem Betrieb findet statt, die Flucht aus dem unerbittlich schnellen Arbeitstempo und der Jagd nach den materialistischen Dingen. In diesen Bädern ist der Höchstkomfort des geträumten Paradieses schon für jeden vorhanden, und die ganze Therapie ist neben der Behandlung spezifischer Krankheiten durch spezifische Bäder darauf eingestellt, daß der Kurgast „sich selber wiederfinden“ soll – neben dem Körperbad also das Seelenbad. Hier ist dem enthusiastischen Optimismus in bezug auf die menschliche Natur keine Grenze gesetzt. Das Bad soll vergessen lassen, daß es Leid und Verfall auf der Welt gibt. „Meine Theorie ist es“ so formuliert es der selbstsichere, erfolgreiche Kurdirektor von Bad Meinberg, „daß alle Menschen, die zu uns kommen, sich nach Verinnerlichung, nach etwas Geheimnisvollem, Übersinnlichem sehnen. Denken Sie nur an den Erfolg der Horoskope heute. Die Menschen heute wollen den Abstand von ihrem wirklichen Leben, wenigstens für ein paar Wochen.“

In jedem Bad also ist der gepflegte „Tempelbau“ Mittelpunkt, in dem die Quelle aus geheimnisvoller Tiefe kommt und perlend in einer Glasurne auf- und niedersteigt. Viele der alten Häuser haben in der Pracht der Badestuben, in denen das Licht in farbigen Fenstern und Steinen leuchtet (Bad Pyrmont), Andachtstimmung. Dazu kommt der zusätzliche Schauer, in den Marmorwannen der Prachtbauten zu baden, in denen einst, sonst nur noch wenige angesehene Könige und Dichterfürsten ein- und ausgingen. Höher noch als die Paläste ragen heute jedoch die repräsentativen Neubauten der Versicherungsanstalten in neuem Glanz für die Sozialversicherten auf. In Salzuflen, in dem der Badebezirk noch heute eng mit dem mittelalterlichen schönen Städtchen zusammenhängt, war das Turmlaus der Kurklinik einer Landesversicherungsanstalt lange Zeit ein Stein des Anstoßes. Aber die vielen Patienten der Versicherungen könnten kein Bad mehr entbehren. In Salzuflen sind es von 100 Gästen 60, in Lippspringe sogar 90. Vielleicht werden später auch diese eleganten Neubauten bewundert werden, wie heute all die großzügig geplanten Anlagen aus früherer Zeit, die auch der fünffacher. Besucherzahl noch genügend Raum bieten. Erst wenn der Ansturm in die bekannten Bäder weiter anhält, werden erhebliche Erweiterungsbauten nötig sein, damit nicht in so beliebten Orten wie Salzuflen und Meinberg die Gäste Schlange stehen müssen, wenn sie im Inhalatorium oder am Brunnenausschank an die Reihe kommen wollen. Trotz der Menge der andrängenden Heilungsuchenden bleiben sie geduldig; und nur in einzelnen Zuschriften, zu denen die Kurdirektionen ermuntern, entlädt sich Kritik: „Es ist ein großes Übel, vor den Massagezellen oft stundenlang zu warten...“

Wer wissen will, ob sich die Kurgäste wohl fühlen, der kann es bei den Badefrauen erfahren. Sie umsorgen mütterlich die wieder hilflos Gewordenen und hören sich alle im Selbstmitleid hemmungslos geäußerten Nöte geduldig an. Zum Dank werden sie in den Briefen an die Kurverwaltung, sogar in den kritischen, namentlich lobend erwähnt. Wie gesund mag die Bevölkerung sein, die in diesen Bädern, die in diesem schönen Gebiet der heilenden Quellen wohnt? Auch sie ist von den Zivilisationsschäden nicht verschont, doch nutzt sie den Vorzug, sehr früh mit der Kur beginnen zu können. In Bad Driburg lagen, als ich dort zu Besuch war, in den Ruhezellen je zwei Kinder still und schüchtern beieinander, die in Autobussen aus der ganzen Gegend zusammengeholt wurden für eine ambulante Behandlung nach der hier erprobten Devise „Vorbeugen ist besser als heilen!“