Die dunkle Farbe scheint zum wichtigen Werkzeug der Verbände zu gehören, wenn sie das Bild der „Lage“ zeichnen. Aber man ist doch überrascht, daß diesmal auch der so seriöse Bundesverband des privaten Bankgewerbes zum großen Pinsel gegriffen hat. „Die relativ rückläufige Ertragslage sowie das Sichtbarwerden latenter Risiken geben zu ernsten Besorgnissen Anlaß“, schreibt er im Geschäftsbericht. Mit dieser und ähnlichen Formulierungen, mit den zahlreichen Mosaiksteinen über einzelne Kosten- und Ertragspositionen, bei denen den dunklen Tönen mehr Raum und Aufmerksamkeit geschenkt wird als den hellen, kann bei flüchtigen Lesern der Eindruck entstehen, es gehe den Banken bereits schlecht.

Die Zinsspanne (die Differenz zwischen den tatsächlichen Durchschnittszinssätzen der Aktiven und der Passiven) ist nach Untersuchungen der Bundesbank vom Höchststand im Oktober 1950 mit 3,5 v. H. bis Ende letzten Jahres auf 2,2 v. H. gesunken. Sie wird jetzt um 2 v. H. herum liegen, bei einigen Instituten bereits zwischen 2 bis 1 v. H. Nach alter Bankregel soll sie normalerweise die Verwaltungskosten, Steuern und Verzinsung des Eigenkapitals decken; das sei nicht mehr der Fall, erklärt der Verband. Sie wurde im letzten Jahr von beiden Seiten der Bilanz zusammengedrückt. Einlagen flossen den Banken in größerem Umfang zu, als sie auf der andern Seite Kredite geben konnten. Innerhalb der Einlagen fand eine bedeutsame Verschiebung von niedrig verzinslichen Sicht- zu höher verzinslichen Termin- und Spareinlagen statt. Bei – grob gesagt – stagnierendem Kreditgeschäft wuchs der Anteil der gering oder nicht verzinslichen Aktiven. Durch die wachsende Zinslast auf der Aktivseite und sinkenden Zinsertrag auf der Passivseite wurde die Zinsspanne vermindert. Liquidität belastet die Rentabilität. Steigende Liquidität aber ist in einer Periode nachlassenden Wirtschaftswachstums ein durchaus normaler Vorgang. Diesmal war er allerdings besonders ausgeprägt. Die Verschiebung bei den Sicht- und Termineinlagen ist das nach mancher Richtung bedenkliche Ergebnis der schon lange umstrittenen Struktur des Habenzinsabkommens.

Die Kreditprovision, ein wichtiger Faktor in der „Zinsspanne“, beträgt seit langem 1/4 v. H. pro Monat, d. h. 3 v. H. im Jahr. In Ergänzung des Geschäftsberichtes wurde aus der aus Anlaß seiner Herausgabe abgehaltenen Pressekonferenz mancherlei Material über die Zinsspanne und einzelne Belastungsfaktoren früherer Zeiten gegeben. Die Steuerlast zweier Großbanken, bei denen ein Vergleich durchgerechnet wurde, machte 1913 nur 1,5 bezw. 1,6 pro Mille des Geschäftsvolumens aus, gegen 11,1 bezw. 10,2 pro Mille in 1957. Ein Vergleich der Zinsspanne ist sehr schwierig, da man auch die vielen erheblichen Veränderungen in der Struktur des Geschäftes berücksichtigen muß. Man kann weder sagen, die Spanne von 1,5 von 1913 noch die der zwanziger Jahre von 2 3/5 sei „normal“ und für die Gegenwart angemessen. Wichtiger – wenn auch nicht völlig durchschlagend – ist eine soeben vom Verband vorgenommene Rechnung. Danach würde eine Zinssenkung für langfristige Spar- und Termineinlagen von 1/2 v. H. mit geringerer Senkung kürzerfristiger Einlagen auf der andern Seite nicht einmal den Einnahmeausfall decken, der durch eine Senkung der Kreditprovision auf 2,5 v. H. entstehen würde. Würde die Zinsspanne weiter gedrückt werden, so würde sich die Ertragslage von diesem Punkt ab tendenziell verschlechtern. Man würde es sich wohl zu leicht machen, wenn man dazu einfach bemerken würde: ... quod erat demonstrandum!

Hinter der Abwehr der Angriffe auf die Ertragslage der Banken steht – wenn man von ihrem „Interesse“ absieht – ein echtes Problem von allgemeiner volkswirtschaftlicher Bedeutung. Die Forderung auf Verbesserung der Zinsspanne wird im Bericht damit begründet, daß „die Aufrechterhaltung (und Schaffung) eines allen Wechselfällen der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung tragendes Reservepolsters eine Lebensfrage“ sei – nicht nur privat- sondern auch Volkswirtschaft-, lich, so möchten wir anfügen. Vor der Presse wurde hinzugefügt, die Krise des Jahres 1931 hätte besser abgefangen werden können und wäre milder verlaufen, wenn die Banken größere Reserven einzusetzen gehabt hätten. In persönlichen Gesprächen hatten wir den Eindruck, als ob die Vorstandsmitglieder des Verbandes ehrlich besorgt sind um das Verhältnis der Bankenreserven zu den Anforderungen, die bei weltpolitischen Krisen oder bei Vertiefung der Schatten in Teilen der Wirtschaft plötzlich an sie herantreten könnten. Sie erhalten in letzter Zeit offenbar doch öfter als man gemeinhin annimmt, Besuche von Kreditnehmern, bei denen es „finanziell klemmt“. Für solche Sorgen scheint innerhalb des üblichen Konjunkturbildes kein Anlaß zu sein. Aber erinnern wir uns daran, daß der Wirtschaftsaufbau nur möglich wurde durch die großzügige Kreditgewährung der Banken, bei der – oft sogar sehenden Auges – Kurzkredite zu langfristigen Verwendungen gegeben wurden. Erinnern wir uns, wie in den Jahren der stürmischen Expansion darüber geklagt wurde, daß die Kreditnehmer, dem Aufschwungstempo verhaftet, die Konsolidierung der Kredite nicht in dem möglichen und erwünschten Maße vornahmen. Gewiß vermerkt auch der Verbandsbericht, daß mit der Stärkung des Kapitalmarktes hierin ein Wandel eingetreten ist; er steht aber erst „in den ersten Anfängen“.

Friedrich Lemmer