T. K., Berlin

Es genügt nicht, keinen politischen Takt zu beweisen – man muß auch unfähig sein, ins richtige „Fettnäpfchen“ zu treten. Die Schweizer haben ganz sicher Anlaß genug, Witze über uns Deutsche zu machen. Wir unsererseits bemerken vielleicht auch komische Züge an dem liebenswerten Nachbarvolk. Das literarische Kabarett ist frei – zu beiden Seiten des Bodensees – nationale Albernheiten nach Herzenslust zu attakieren. Aber wenn man solche Attacken dann exportieren will, braucht man schon – ein bißchen Takt.

Voli Geiler und Walter Morath spielen in ihrem neuen Programm „Das kleine Zweimaleins“ einen Sketch mit dem Titel „Party“. Auf die satirische Schippe genommen wird ein deutscher Kulturattache. Der Autor der Nummer, Herr C. F. Vaucher, erschöpft seinen Witz in dem „Einfall“, dieser geistige Abgesandte Bonns sei früher Roßhändler gewesen: hahaha! Es ist bewundernswert, wie das hohe komödiantische Können der beiden weltberühmten Schweizer Kabarettisten sogar aus dieser Scheinblüte noch Kunsthonig saugt.

Frau Geiler und Herr Morath haben einen großen Namen zu verlieren – gerade auch hier in Berlin, wo sie während der Festwochen diese mühsamen Späße Abend für Abend aufs erstaunlich dankbare Publikum des Renaissance-Theaters loslassen müssen. Ihre „Suite in A-mour“ hat – neben dem reizenden Titel – einige brillante Stellen; aber immer a conto der Darsteller; die Texte sind durchweg öde. Ihr vorjähriges Programm – ein Feuerwerk an Geist und Charme – wird in keiner Nummer erreicht.

Die törichten Bosheiten gegen „die Deutschen“ vor allem machen niemandem große Ehre. Was würde ein Zürcher Publikum sagen, wenn Kay und Lore Lorentz vor ihm das manchmal steifleinene Auftreten Schweizer Auslandsbeamter grobschlächtig karikierten? Man sollte sich über nationale Verschrobenheiten anderer wohl überhaupt nur mokieren, indem man auch sich selber komisch findet. Das aber tun Voli Geiler und Walter Morath in dem „Party“-Sketch nicht.

Und zudem: sie treten nicht einmal ins richtige Fettnäpfchen. Ein Kunststück, wirklich, denn um jede Ecke herum gibt’s bei uns etwas, das die Satire verdient. Herr Vaucher sollte sich mal erkundigen, freilich nicht unbedingt bei einem deutschen Kulturattaché.