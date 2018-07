Dd, Bad Homburg

Kein Angestellter der Stadtverwaltung von Bad Homburg vor der Höhe hat am 4.’August dieses Jahres dem Homburger Bürger N., der seine Wohnung räumen sollte, erklärt: „Das Verwaltungsgericht geht uns nichts an.“ Dies stellte vor einigen Tagen Beigeordneter Nelle vor dem Homburger Stadtparlament fest. Der Angestellte habe lediglich auf den Hinweis des Herrn N., daß das Frankfurter Verwaltungsgericht die Räumung untersagt habe, geantwortet, er, der Angestellte, müsse sich an die Weisungen des Oberbürgermeisters halten.

Die Homburger Stadtverordneten, denen dieses Dementi serviert wurde, hätten vielleicht noch daran zweifeln können, ob jener Angestellte wirklich dem Sinne nach sagen wollte, die Stadt Homburg kümmere sich nicht um die Entscheidungen der Verwaltungsrichter, wenn nicht Beigeordneter Nelle in den folgenden Sätzen volle Klarheit geschaffen hätte. Er sagte nämlich, es handle sich bei der „Verlegung“ eines Staatsbürgers von einer Notunterkunft in die andere um das „ureigenste Recht“ der Stadt, in das kein Verwaltungsgericht eingreifen könne.

Dies ist die Vorgeschichte jenes seltsamen Dementis: Das Wohnhaus von Herrn N. war zwangsversteigert, er selbst in feine Notunterkunft eingewiesen worden, die aber einige Monate später – im August – abgerissen werden sollte. Nach der Darstellung der Homburger Stadtverwaltung hatte man ihn mehrfach aufgefordert, das Quartier zu räumen, bis ihm endlich am 4. August mitgeteilt wurde, er habe innerhalb von zehn Stunden auszuziehen, da das Haus am anderen Tage abgebrochen werden müsse.

Am frühen Morgen des nächsten Tages erwirkte N. beim Verwaltungsgericht einen Beschluß, demzufolge die Zwangsräumung auszusetzen war. Das Verwaltungsgericht gab den Beschluß telefonisch an den Beigeordneten Nelle weiter, und dieser unterrichtete den Oberbürgermeister. Dennoch wurde N. mit seiner fünfköpfigen Familie wenige Stunden später auf die Straße gesetzt. Das Haus wurde abgebrochen.

Dazu erklärte jetzt das Frankfurter Verwaltungsgericht, oberster Grundsatz in einem Rechtsstaat sei, daß die Entscheidungen der Gerichte von jedermann, auch von der Verwaltung, geachtet werden, wolle man nicht die Grundfesten des Staates zerstören. Es gehe nicht an, daß eine Stadtverwaltung sich rücksichtslos über die verfassungsmäßige Ordnung hinwegsetze wie in Bad Homburg.

Dazu wiederum äußerte – im Beisein des Magistrats und der gewählten Vertreter der Bürgerschaft – jener Beigeordnete Nelle in seinem oben zitierten Dementi sinngemäß dasselbe, was der im benachbarten Frankfurt gebürtige Dichter Goethe seinen Götz von Berlichingen sagen läßt.

Was sagen dazu die Bürger von Bad Homburg, und was sagt vor allem der zur Aufrechterhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung in Land und Gemeinden berufene hessische Innenminister?