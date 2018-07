Das im Westdeutschen Verlag (Köln und Opladen) erschienene „Handbuch der Wirtschaftswissenschaften“ will einführen und den Leser über den gegenwärtigen Stand der Probleme orientieren. In glücklicher Einsicht haben die Herausgeber (Prof. Hax, Frankfurt, und Prof. Wessels, Köln) eine Reihe von Nachbargebieten, wie z. B. Wirtschaftsrecht und -geographie, in das Sammelwerk einbezogen. Der soeben erschienene BandIumspannt mit seinen Abhandlungen das ganze Gebiet der Betriebswirtschaftslehre! der zweite, volkswirtschaftliche Teil soll Ende 1958 herauskommen.

Getreu dem Gedanken des Handbuches will das Werk ein Wissengebiet in kurz gefaßter, aber doch eingehender Form darbieten. Trotzdem ist der Stoff nicht lexikal angeordnet; der Leser wird vielmehr durch geschlossene Einzeldarstellungen auf die betriebswirtschaftlichen Hauptfragen hingelenkt. So entstand kein verkürztes „Handwörterbuch der Betriebswirtschaft“, sondern etwas seiner ganzen Anlage nach Neues. Als Grundlagenschulung für Studierende leistet dieses Werk Vorzügliches. Das „Handbuch“ will aber nicht nur Lehrbuch, sondern zugleich Nachschlagewerk sein und in dieser Eigenschaft vor allem dem Praktiker dienen.

Zunächst wird der Leser durch Prof. Schäfer in die „Grundfragender Betriebswirtschaftslehre“ eingeführt. Geschichtlicher Abriß und Gegenwartsprobleme dieses Wissensgebietes sind hier kunstvoll ineinandergefügt. – Die beiden folgenden Abschnitte handeln von der „Betriebsorganisation“ und dem „Personalwesen“ (Dr. Pothoff). Die vernünftige Gliederung der Leitungsfunktionen nach Abteilungsstufen (management levels) ist heute für viele Unternehmen die entscheidende Entwicklungsfrage, was allein schon diesen Ausführungen das Interesse sichert. –

Die wirtschaftliche Seite der „Fertigungswirtschaft und des Beschaffungswesens“ untersucht anschließend Prof. Beste. Aus der Einsicht, daß dem Techniker die eigentliche Durchführung des Produktionspiozesses obliegt, der Wirtschafter dagegen den ökonomisch optimalen Vollzug vorzubereiten und zu überwachen hat, ergibt sich der fesselnde Aufbau dieser Analyse. Die besondere Würdigung des Beschaffungswesens, wie auch die Hinweise auf dessen Kontrolle und Statistik werden seiner Wichtigkeit in Industrie und Handel gerecht. – Das Phänomen „Absatz“ zeichnet Prof. Schäfer zunächst auf gesamtwirtschaftlichem Hintergrund. Er schildert Waren und Märkte, Geschäftsformen und Organe der Absatzwirtschaft. Auf diesen Gegebenheiten basiert der Verfasser für die Analyse des Absatzbereichs der einzelnen Unternehmungen. Mit ihnen hat praktisch jeder Betrieb beim Aufbau der ihm gemäßen Absatzgestaltung und -Organisation, bei seiner ganzen Absatzpolitik zu rechnen. – Diesen Aufsätzen über Produktion und Absatz folgen Übersichten über die Finanzwirtschaft der Unternehmungen. Prof. Rittershausen unterstreicht die Aufgaben der „kurzfristigen Finanzdispositionen“. In einem weit gespannten Kreis der Betrachtung umschließt er die Probleme der Liquidität, der Bewegungsbilanz, der Finanzplanung; und in einem besonderen Abschnitt werden Fragen des Bankkredites, des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs der Unternehmung aufgezeigt. Der Mitherausgeber, Prof. Dr. Hax, behandelt in souveräner Weise die „langfristigen Finanzdispositionen“.

Damit sind die drei Bereiche der industriellen Betriebswirtschaft – Fertigung, Absatz und Finanzwirtschaft – umfaßt. Folgerichtig wendet sich nun das Handbuch ihrer rechnungsmäßigen Erfassung und Kontrolle zu. Prof. Münstermann behandelt „Buchhaltung und Bilanz“. Der Artikel dient mehr der Einführung und weniger der Analyse des Rechnungswesens als Instrument im Dienste der Leitung. Bei dieser vorwiegend für den buchhalterischen Anfänger bestimmten Abhandlung stellt sich allerdings die Frage, die auch beim Lesen anderer Abschnitte immer wieder auftaucht, ob nämlich die Herausgeberich manchmal nicht zu sehr an den Studierendenstatt an den „nachschlagenden“ Praktiker wenden. – Diese Kritik muß angebracht werden, obwohl gerade der anschließende Aufsatz von Prof. Kosiol über „Kostenrechnung und Betriebsbuchhaltung“ als ein Meisterwerk hinsichtlich der Erreichung des Ziels dieses Handbuches bezeichnet werden darf. Auch was Prof. Nowak über „Betriebswirtschaftliche Kennzahlen“ sagt, wird jeder Betriebsanalytiker mit Genuß lesen und sich darüber freuen, daß hier kein „Zahlenkult“ betrieben wird.

Als Ganzes gesehen stellt der erste Band des „Handbuches der Wirtschaftswissenschaften“ eine wertvolle Bereicherung des betriebswirtschaftlichen Schrifttums dar. Wenn bei einer Neuauflage auch die Anliegen der in der Wirtschaft leitend Tätigen im Sinne der „managerial economics“ vielleicht noch etwas mehr beachtet würden, dürften auch die Praktiker das Werk mit großem Gewinn lesen. Kurt Kink