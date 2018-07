Marx im Jahre 1958 – Vor der Verketzerung der materialistischen Gesinnung ist zu warnen

Von Edgar Salin

Um den vollen Ernst der ewigen Frage und der zeitlichen Lage zu verstehen, sei zurückgegriffen auf zwei große Dokumente aus dem Beginn der industriellen Revolution, auf das Ästhetische Manifest von Schiller und das Kommunistische Manifest von Marx und Engels. Beiden ist gemeinsam das Bewußtsein, in einer Übergangszeit zu leben, heute würde man sagen: in einer „Transformationsperiode“ –, beiden gemeinsam die messianische Sicherheit, mit der sie, aus der pessimistischen Grundhaltung gegenüber ihrer Gegenwart heraus, in der „Zerüttung“, „Entwürdigung“, „Entfremdung“ des Menschen die Voraussetzung erblicken dafür, daß der Mensch wieder zu seiner eigentlichen Natur, zu seinem wahren Wesen hinfindet. Der Revolutionär Schiller, der über dem etwas leeren Bild des Klassikers so oft vergessen und dessen geistige Nähe zu Kant und politische Nähe zu Goethe daher so oft überschätzt wird – der Revolutionär Schiller weiß, welch ungeheure und vielleicht kaum zu lösende Aufgabe dadurch der Menschheit und dem einzelnen gestellt ist: „Der Charakter der Zeit muß sich also von seiner tiefen Entwürdigung erst aufrichten, dort der blinden Gewalt der Natur sich entziehen, und hier zu ihrer Einfalt, Wahrheit und Fülle zurückkehren; eine Aufgabe für mehr als ein Jahrhundert. „Man wird in anderen Weltteilen in dem Neger die Menschheit ehren und in Europa sie in dem Denker schänden.“ Und weiter: „Von der Freiheit erschreckt, die in ihrem ersten Versuchen sich immer als Feindin ankündigt, wird man, von einer pedantischen Kuratel zur Verzweiflung gebracht, in die wildeste Ungebundenheit des Naturzustandes entspringen. Die Usurpation wird sich auf die Schwachheit der menschlichen Natur, die Insurrektion auf die Würde derselben berufen, bis endlich die große Beherrscherin aller menschlichen Dinge, die blinde Stärke, dazwischentritt und den vergeblichen Streit der Prinzipien wie einen gemeinen’ Faustkampf entscheidet.“

Am Ideal gemessen

An welchem Punkte stehen wir? Rüsten sich die Weltmächte eben zu diesem gemeinen Faustkampf Sind wir schon so weit, daß nicht mehr Prinzipien gegeneinander stehen, sondern die blinde Stärke die Entscheidung fällt? Im Ungewissen schwebt das Schicksal der Welt. Aber gewiß ist, daß die Welt und daß der Mensch in ihr unendlich weit von jenem Zustand entfernt ist, den Schiller als Hoffnung und Ziel der Geschichte von Jahrtausenden sieht: daß „das spätere Geschlecht in einem seligen Müßiggange seiner moralischen Gesundheit warten und den freien Wuchs seiner Menschheit entwickeln“ kann.

Aber – wird man sagen – das ist eben doch Schillerscher Idealismus, auf dessen Hintergrund der Mensch von heute so verloren scheint. Nun, dieser Idealist Schiller hat die reale Welt sehr nüchtern analysiert, und es gibt in den Briefen über die ästhetische Erziehung Sätze, die ihrem Gehalt nach durchaus bei Marx wiederkehren könnten. Was Schiller über Unausweichlichkeit und Gefahr des Spezialistentums sagt, entspricht völlig Marxens Auffassung, und daß die Differenzierung der Bedürfnisse die Abhängigkeit des einzelnen von der Gesellschaft vergrößert, ist ebenso eine für beide wesentliche Erkenntnis mit weittragenden Folgen. Indessen selbst wenn wir zugeben, daß vor Schillers sittlichem Pathos die Entwürdigung des Menschen noch eine andere Dimension besitzt als bei Marx, daß dessen „Entfremdung“ objektiver klingt und ist und freier von Wert und Werturteil – kann der Fortschritt von 1850 bis 1950 dann besser bestehen, ist durch ihn die „Entfremdung“ aufgehoben?

Entfremdung – der Begriff hat für Marx mit der Entwicklung der Dialektik und auch in wechselndem Zusammenhang eine wechselnde Bedeutung. Jedoch ist immer die Meinung die, daß der Mensch seinem wahren Wesen entfremdet ist – seinem wahren Wesen, das dann wechselnd dem jeweiligen Arbeits- oder Wirtschafts- oder Gesellschaftsverhältnis oder auch der jeweils herrschenden Moral oder Religion kontrastiert wird. Ein Zitat mag den für unser Problem relevanten Tatbestand bzw. Marxens Anschauung verdeutlichen: „Der Arbeiter fühlt sich erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet – und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Haus.“