Die industrielle Palette des Ruhrreviers ist um einen Farbklecks reicher geworden. Ein weiterer Zweig der Petrochemie hat diesen Standort gewählt, der noch vor einer Generation nur Heimatrecht für Kohle und auf Kohle aufbauende Industrien hatte. Innerhalb von zwei Jahren ist am nördlichen Rande des Reviers die Bunawerke Hüls GmbH entstanden, die Mitte September offiziell ihre Anlagen zur Erzeugung von Butadien und Synthesekautschuk in Betrieb genommen hat. Das neue Werk – eine Gemeinschaftsgründung der IG Nachfolger – besteht aus einer Butadien-Fabrik mit einer Kapazität von 38 000 t pro Jahr und einer Kautschuk-Synthese-Anlage für jährlich 45 000 t Kautschuk. Aufbauend auf dem bei der IG Farbenindustrie AG entwickelten Emulsionspolymerisationsverfahren wird hier jetzt ein sogen. „Kaltkautschuk“ gewonnen, dem besonders gute qualitative Eigenschaften nachgesagt werden.

In einem ausführlichen „Dokument über ein neues Werk“ hat das Unternehmen Angaben veröffentlicht, die von beispielhafter Offenherzigkeit sind und die tatsächlich einen Einblick in die Verhältnisse dieses jungen Werkes vermitteln. Das Gesellschaftskapital in Höhe von 42 Mill. DM gehört zu 50 v. H. der Chemische Werke Hüls AG; die übrigen 50 v. H. teilen sich zu je einem Drittel die Badische Anilin-Soda-Fabrik AG, die Farbenfabriken Bayer AG und die Farbwerke Hoechst AG.

Der für die Anlagen der Bunawerke GmbH insgesamt erforderliche Kapitalbedarf wurde mit 180 Mill. DM angegeben. Der Investitionsaufwand der Gesellschaft selbst liegt bei 114 Mill. DM. Zusätzlich wandten die Chemische Werke Hüls noch 36 Mill. DM für Nebenanlagen auf, und schließlich beträgt das Betriebskapital der Anlage etwa 30 Mill. DM. Von den 114 Mill. DM Investitionskosten entfallen 51,5 Mill. DM auf die Butadienerzeugung als Vorprodukt für die Kautschukgewinnung. Das zweite Ausgangsprodukt, das Styrol, liefern die Chemischen Werke Hüls. Die Synthese-Anlage hat 36 Mill. DM gekostet. Nach einer prozentualen Aufschlüsselung der Investitionskosten entfallen 54 v. H. auf maschinentechnische Kosten, 5 v. H. auf bautechnische und 21 v. H. auf Kosten der Bauausführung, während die Energieverteilung und -Versorgung mit 13 V. H. an den 114 Mill. DM beteiligt ist, und 7 v. H. entfallen davon auf regel- und meßtechnische Kosten. Bei nur 400 Arbeitern kostet ein Arbeitsplatz in diesem Unternehmen 300 000 DM. Die Kapitalintensität dieses Werkes geht auch aus einer Aufgliederung der Gesamtkosten hervor, von denen nur 3 v. H. auf Arbeitskosten entfallen. Der Kapitaldienst macht bei dieser Rechnung 15 v. H., Rohstoffe 39 v. H. und Fabrikationskosten 24 v. H. der Kosten aus.

Die Finanzierung der Anlage war schwierig. Sie ist entgegen ähnlichen Vorhaben in der Vergangenheit auf rein privatwirtschaftlicher Grundlage geschafft worden. Das unternehmerische Risiko könne – wie betont wird – nur auf dem Weg über eine Gemeinschaftsgründung von großen Firmen getragen werden, die durch das Gewicht ihrer eigenen Produktion in der Lage seien, einen Risikoausgleich zu schaffen. Die vier Eigentümer haben mit der Bunawerke Hüls GmbH einen Gewinn- und Verlustausschließungsvertrag abgeschlossen. Auch der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie hat sich als Interessenvertreter der deutschen Kautschukverbraucher bereit erklärt, in den ersten fünf Betriebsjahren das Risiko der neuen Anlage mittragen zu helfen.

Von der Menge her gesehen scheint der Absatz des neuen Werkes nicht fraglich. Die Produktion in Marl wird zunächst etwa einem Viertel des deutschen Kautschukbedarfs entsprechen. Nur die wirtschaftliche Seite der Synthese-Erzeugung in der Bundesrepublik, die gegen die viel größeren und abgeschriebenen Anlagen der USA konkurrieren müsse, sei keineswegs günstig. „Wir werden schärfstens kalkulieren müssen“, – betonte der bisherige Geschäftsführer der GmbH und Vorstandsvorsitzer der Chemische Werke Hüls AG, Prof. Dr. Paul Baumann, – „um gegen diese Konkurrenz bestehen und um die für die Weiterentwicklung der Verfahren und des Produktes notwendige Forschung finanzieren zu können.“

Das Anfahren der neuen Anlage fällt in eine Zeit des Konkurrenzkampfes und stark gedrückter Preise. Als der Beschluß gefaßt wurde, dieses Werk zu errichten, zahlten die Kautschukverarbeiter in Westdeutschland für 1 kg Buna 2,80 DM. Die Inlandspreise liegen heute bei 2,45 DM/kg. Die Gesellschaft sei sich bewußt, daß ein Absatz der Produktion nur dann möglich ist, wenn dem Verbraucher die gleichen Preise berechnet werden, die er bisher für Importware bezahlt hat. Eine Preisdifferenz von 0,35 DM bedeute aber bei einer Produktion von 45 000 t eine Verschlechterung der Rendite des neuen Unternehmens um 11,25 Mill. DM. Bei nicht voller Ausnutzung der Anlage erhöhe sich die Differenz noch mehr.

Vorerst wird die 45 000 t-Kapazität in Marl noch nicht einmal zur Hälfte ausgenutzt. Der Markt nehme noch nicht mehr auf – auch in diesem Bereich gilt es langfristige Importverträge bei den Verbrauchern –, und das Unternehmen wolle nicht auf Lager arbeiten. Trotzdem aber werden die langfristigen Aspekte des jüngsten Sprosses in der IG-Familie gut beurteilt. Die Grundlage dieses auf die Zukunft gerichteten Optimismus sind einmal Statistiken, die einen steigenden Marktanteil des Synthesekautschuks beweisen, und zum anderen die Möglichkeit, die jetzt stehende Kapazität – „teils durch Verbesserung der Rezepturen, teils durch andere Verbesserungen“ – erhöhen zu können. Die Bunawerke Hüls GmbH kann ihre Synthesekautschuk-Erzeugung auf 70 000 t und mit geringfügigen Investitionen auf 90 000 t erhöhen – vorausgesetzt, daß der Markt es will. Damit würde sich selbstverständlich das Kostengefüge dieses Unternehmens verändern, dessen erste Gehversuche von einem nicht gerade freundlichen Konjunkturwetter beeinflußt werden. Nmn