Von Walter Abendroth

Wie in den meisten Auseinandersetzungen um verschiedene Ansichten, so spielen heute auch in dem Meinungsstreit um Inszenierungen Schlagworte eine weit größere Rolle, als erwägenswerte Begründungen. Es erscheint reizvoll, einmal eines der meistbemühten Schlagworte zu untersuchen, mit denen die Rededuelle um das Thema „Werk und Wiedergabe“ immer wieder bestritten werden. Das lohnt sich deswegen, weil dieses Thema bereits seit Jahrzehnten aktuell ist und es vermutlich noch lange bleiben wird. Es ist ein Generalthema des gesamten modernen Kunstbetriebs; ein Thema, das sich immer von neuem stellt, weil es einer unaufhaltsamen Zeittendenz entspringt: der Emanzipation des Interpreten.

Auf die Sache selber wollen wir hier nicht eingehen. Dafür auf eines ihrer beliebtesten Argumente. Es wird so regelmäßig dahergeplappert, wie nur eine Redensart geplappert werden kann, über die kein Mensch mehr richtig nachdenkt. Jeder wiedergebende Künstler, dem der Vorwurf gemacht wird, er halte sich nicht an die Intentionen des Werkschöpfers, glaubt den Kritiker entwaffnen zu können mit der Erklärung: es kommt nicht auf den Buchstaben, sondern auf den Geist des Werkes an.

Nicht zufällig war es ein schaffender Künstler – Igor Strawinskij –, der gesagt hat (und das war eine wohlgezielte Antwort auf jene Art von gedankenloser Argumentation): „Die Sünde gegen den Geist fängt immer mit der Sünde gegen den Buchstaben an.“ Das will heißen: der Werkschöpfer wählt ja den „Buchstaben“ so, daß er den Geist des Werkes so vollkommen wie möglich zum Ausdruck bringt. Wer also glaubt, bei einem Werke einen „Geist“ beschwören zu dürfen, der mit dem „Buchstaben“ nicht übereinstimmt, der unterstellt damit, daß es dem Werkschöpfer nicht gelungen sei, den von ihm gemeinten Geist des Werkes in die ihm angemessenen Buchstaben zu bannen. Er unterstellt, das Werk sei seinem Urheber nicht so geraten, wie er es sich eigentlich gedacht habe. Kurz: er unterstellt, das Werk sei mißlungen und müsse nachträglich korrigiert werden.

Ein Werk der Kunst aber, das wir reif oder gar „groß“ nennen dürfen, ist es gerade deshalb, weil sein Leibliches (der „Buchstabe“, die Aufzeichnung) das Geistige (die „Idee“, den Plan) ohne unerfüllten Rest verwirklicht. Geist und Buchstabe eines Kunstwerkes sind keine Gegensätze; sie gehören zusammen vom Ursprung her. Der Buchstabe, vom Geist getrennt, ist tot; der Geist, vom Buchstaben gelöst, verschwimmt: unbestimmt, grenzenlos, ohne Kontur. Der Künstler, der das Werk schafft, gibt dem Geiste Kontur. Der Geist ohne Kontur „weht, wo er will“; er ist die Fülle aller noch nicht geformten Möglichkeiten und hat nichts zu tun mit eben jener einen Möglichkeit, die im Buchstaben des jeweiligen Werkes konturiert ist.

Die Verfechter der radikalen Interpretationsfreiheit versuchen immer, ihre Gegner lächerlich zu machen mit der Behauptung, sie hingen am alten Plunder. Das ist eine billige Verleumdung. Soweit diese Gegner nicht sentimentale alte Trottel sind (gewiß gibt es die auch), hängen sie lediglich am Stil; am richtigen nämlich, der nichts anderes ist als der „konturierte Geist“. Wer den Buchstaben nicht gelten läßt – wie will der aus der Werkniederschrift denn Sinn und Bedeutung herauslesen? Wie will der sich selber und sein Publikum vor absoluter Willkür schützen?

Ein paar Beispiele für Interpreten-Willkür, die aus Hochmut gegenüber dem Buchstaben den Sinn ignorierte und vom Geiste keinen Hauch verspürte oder verspüren ließ: