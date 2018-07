Im Werk Dingolfing der Firma Hans Glas GmbH ist jetzt die Produktion des „Großen Goggomobil“ mit 30 Wagen täglich angelaufen. Sie soll im Oktober auf 100 Fahrzeuge pro Tag gesteigert werden. Bei diesem neuen Kleinwagen, wahlweise als T 600 mit 20 PS oder als T 700 mit 30 PS lieferbar, wurde auf Fahrsicherheit und Komfort größter Wert gelegt. Nach sehr gewissenhaften Versuchen und über Hunderttausende von Kilometern führende Probefahrten entschied man sich in Dingolfing für ein Fahrzeug mit vornliegendem Viertakt - Motor, vollsynchronisiertem Getriebe und Hinterrad-Antrieb. Mit seiner gestreckten Motorhaube, der Panorama - Windschutzscheibe, den breiten, seitlichen Türen mit Kurbelfenstern und dem großen, im Heck liegenden Kofferraum entspricht der Wagen vielen Vorstellungen vom idealen Kleinwagen. Der T 600 mit 20 PS ist ein reiner Drosselmotor, aber auch beim T 700 mit 30 PS wurde weniger Wert auf reine Höchstleistung, als auf ein besonders starkes Drehmoment gelegt. So unterscheidet sich auch der T 700 weniger durch eine wesentlich höhere Spitzengeschwindigkeit vom T. 600, als durch seinen guten Abzug schon aus niedrigen Drehzahlen heraus. Als Kurzhuber mit niedrigen Kolbengeschwindigkeiten unterliegen beide Motoren geringem Verschleiß. Auch die zwangsläufig durch Ölpumpe geförderte Druckumlaufschmierung läßt eine lange Lebensdauer des robusten Triebwerks erwarten. Die Kühlung erfolgt durch ein geräuschloses, im natürlichen Luftstrom liegendes Gebläse, das direkt (ohne Keilriemen) von der Kurbelwelle angetrieben wird. Sämtliche 4 Vorwärtsgänge, also auch der 1. Gang, sind voll synchronisiert (System Porsche) und leicht zu schalten. Der Antrieb erfolgt als Hypoid-Antrieb über die Hinterachse, wodurch in allen Fahrsituationen – also auch beim Anfahren am Berg, bei Glätte und im Gelände – die sichere Kraftübertragung auf die Fahrbahn gewährleistet ist. Die selbsttragende Ganzstahl-Karosserie mit der durch Kastenträger verstärkten Bodenpartie ist absolut verwindungsfest. Die Schneckenlenkung mit einem Wendekreis von nur 9 m vermittelt in allen Fahrbereichen einen guten Kontakt zur Fahrbahn. Vier erwachsene Personen finden Im Fahrzeug auf anatomisch gestalteten Sitzen Platz. Die Ausstattung des Wagens: Armaturenbrett mit Tachometer, Kilometerzähler, Kontrolleuchten für Öldruck, Ladestrom, Fernlicht, Kraftstoff-Reserve und Blinker. Darunter die Drucktasten für Standlicht, Fernlicht, Scheibenwischer mit Totpunkt-Ausschaltung und Armaturenbeleuchtung, sowie der kombinierte Zünd-Anlaßschalter. Links neben dem Einblick-Instrument befinden sich Starterzug und Schalter für die separaten Parkleuchten. Griffbereit unter dem Lenkrad liegt der mit der Lichthupe kombinierte Schalthebel für die Blinker mit selbsttätiger Rückstellung. W. Fu.