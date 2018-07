Während sich die Ärzte in der Privatpraxis mehr und mehr mit der „Managerkranckeit“ herumschlagen, ist bei den Kassenpatienten ein neuer Bazillus aufgetaucht, dessen Reinkulturen sich ausschließlich auf dem Papier des Krankenscheins ansiedeln; die Krankenversicherung selbst – so erfuhr man jetzt auf der Arbeitstagung des Verbandes der Ärzte Deutschlands (Hartmannbund) in Baden-Baden – ist „pathogen“, also krankheitserzeugend.