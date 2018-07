Von Paul Hühnerfeld

Es gibt Autoren, die sich gegen ihre Verleger durchsetzen müssen. Der 28 Jahre alte, bisher unbekannte Manfred Gregor wäre gut beraten gewesen, wenn er das in seiner Schublade ruhende Manuskript vom Leben und Sterben der sieben sechzehnjährigen Luftwaffenhelfer kurz vor Kriegsende 1945 irgendeinem Verlag auf normalem Wege angeboten hätte; möglich, daß es der erste, vielleicht der zweite oder sogar noch der dritte abgelehnt hätte – möglich, aber unwahrscheinlich in einer Zeit, in der von deutschen Verlegern deutsche Autoren oft nach dem Goethe-Wort „Kommt, laßt uns alles drucken“ veröffentlicht werden.

Gregors Buch wäre gewiß irgendwo hängengeblieben, da seine Veröffentlichung auch in weniger günstigen Zeiten hätte diskutiert werden müssen. Der junge Autor hat es statt dessen vorgezogen, seine Arbeit dem Roman-Ausschreiben des Münchner Verlegers Kurt Desch einzusenden. Deshalb muß sich nun sein Buch

Manfred Gregor: „Die Brücke“; Kurt Desch Verlag, München; 228 S., 9,80 DM

gegen die robuste Propaganda dieses Verlegers durchsetzen, der offensichtlich der Ansicht ist, auch im konservativen deutschen Buchhandel sei die Zeit für Holzhammerwerbung jetzt reif (wer weiß, vielleicht hat er ja recht).

Rechnen wir es also nicht dem Autor an, wenn sein Buch im Münchner Verlagshaus schlicht „erschüttert“ hat. Werfen wir nicht ihm die Formulierung vor, daß es sich hier „um einen Zeitroman handelt, wie er nur in Deutschland geschrieben werden konnte“. Aber beklommen wird mir doch zumute, wenn ich in dem forsch-fröhlichen Begleitbrief, den der Verlag dem Rezensionsexemplar mitzuschicken für richtig fand, erfahre, daß ich durch eine eigene, sehr kritische (und wie ich eigentlich glaubte, deutlich ablehnende) Stellungnahme zu Deschs Vorhaben „Kurt Desch ruft auf“ (siehe DIE ZEIT vom 22. Mai 1958) auch noch zu dem großen Erfolg des Aufrufes beigetragen habe. Ach, wie schwer ist es doch hierzulande, kein Mitschuldiger zu werden ...

Nun ja, wer nur noch mit Holzhammermethoden wirbt, versteht wahrscheinlich auch nur noch Holzhammerschläge. Die Versuchung ist groß, solche Schläge dem armen Autor zukommen zu lassen, der den Kopf hinhält und sich genügend Blößen gibt. Denn sein kleiner Roman von den sieben Luftwaffenhelfern, die die Brücke ihrer eigenen kleinen Stadt im Frühling 1945 mit Panzerfäusten und MGs gegen die anrückenden Amerikaner verteidigen sollen, ist vor allem in der ersten Hälfte voller Schwächen.