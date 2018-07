/ Eine Groteske von Ernst von Salomon

Wie ein Blitzschlag traf den bekannten Kernphysiker Professor Dr. Aloys Maier die Erkenntnis, daß er den Fehler in der Heisenbergschen Formel gefunden hatte. Nach weiteren sechsunddreißig Stunden konzentriertester Arbeit, in denen er sich weder ein Stündchen Schlafes noch einen Bissen Brotes gönnte, hatte er seine Berechnungen nachgeprüft und bedurfte nur noch der Bestätigung des Elektronengehirns. Eilends richtete er ein Schreiben an den Präsidenten der Universität Sioux Falls, Dakota, welche Bildungsanstalt über einen solchen nützlichen Apparat verfügte, den anzuschaffen im Heimatlande unseres Gelehrten sich noch keine Gelegenheit ergeben hatte. Dann aber holte Aloys Maier aus einem Kleiderschrank das Fläschchen Stöckter Nacktarsch, Winsener Bahndamm, Sonnenseite, welchen vorzüglichen Tropfen ihm der Kulturreferent seines Ministeriums anläßlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes IV. Klasse zugleich mit dieser hohen Auszeichnung und mit anerkennenden Worten für die fünfzigjährige unermüdliche Forschungsarbeit des Gelehrten überreicht hatte.

Langsam und genüßlich trank Aloys Maier den eingefangenen Sonnenschein und gab sich angenehmen Träumen hin. Mit seiner Entdeckung hatte nicht mehr und nicht weniger als ein neues Zeitalter begonnen. Seine Richtigstellung der Heisenbergschen Formel würde den weltpolitisch so beängstigenden Krisen im Nahen wie im Fernen Osten mit einem Schlage ein Ende machen. Nicht mehr würden anonyme kapitalistische Mächte, wie etwa die der ölmagnaten, die Geschicke der Völker bestimmen, ja, selbst die Atombombe würde ihre Schrecken verlieren, wenn erst bekannt wäre, daß ihr Platzen nur auf einem mathematischen Irrtum beruhen konnte.

Ganz im Hintergrunde der Träume des ausgezeichneten Gelehrten aber tauchte mit beglückender Aufdringlichkeit immer wieder der Gedanke auf, daß sich diesmal nun denn doch das Kuratorium entschließen werde, ihm, Aloys Maier, den schon so lange heimlich ersehnten Nobelpreis zu verleihen.

Und der einsame Denker hinter seiner Flasche dachte daran, wie angenehm es sein werde, wenn dieser Preis es ihm ermögliche, sich an Stelle der Frau Stuhlhaupt, die nur für die gröbste Arbeit zuständig war, eine Hilfskraft zu engagieren, welche ihm auch die Schuhe putzte und seine Hemden in Ordnung hielt.

*

Einsam aber war auch der Verkehrsschutzmann Wachtmeister Grabitzki. Nicht, daß er zu den ungeselligen Naturen zählte, aber wenn er die Straße betrat, nachdem er einige Stündchen damit verbracht hatte, mit seinen Kollegen vom Bereitschaftsdienst Skat zu spielen, pflegte sich die Öffentlichkeit gewissermaßen zu entleeren. Wo auch immer seine weiße Mütze auftauchte, wurden im Nu Kreuzungen frei, haltende Autos setzten sich – im meist irrigen Bewußtsein ihrer Fahrer, falsch geparkt zu haben – in Bewegung, Radfahrer stiegen ab und verschwanden in gefälligen Hausfluren, über als solche nicht mehr erkennbare Zebrastreifen rollten verlassene Kinderwagen, und selbst die Fußgänger blieben in banger Erwartung stehen, denn wer kann wissen, ob nicht auch gerade dies an sich der äußersten Grenze des Verhaltens angenäherte Verhalten im Widerspruch stand zu dem lapidaren Gebot, daß die Straße dem Verkehr zu dienen habe.