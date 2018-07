Der Begriff des „Fußkranken“ der Wirtschaft war seinerzeit eine Erfindung des Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Metall. Er galt dem Bergbau und damit – mehr zynisch als solidarisch – den rund 500 000 Bergarbeitern, deren sonst anerkannte Spitzenstellung in der Lohnskala von Otto Brenner damit als lästiges Handicap beiseite geschoben worden war. Nun hat auch die eisen- und stahlschaffende Industrie sich ein Fußleiden zugezogen: Stahl und Kohle sitzen auf der Schattenseite der Konjunktur. Der Platz ist – mindestens für die Stahlindustrie – recht ungewohnt.

In der Stahlindustrie selbst wird die gegenwärtige Flaute unterschiedlich, im Grunde aber nicht übermäßig pessimistisch beurteilt. In der Tat sind auch die Gesamtzahlen dieses Wirtschaftszweiges nicht so besorgniserregend wie die des Kohlenbergbaues, aber die Schwankungsbreite von Werk zu Werk ist erheblich. Die Kapazitätsausnutzung liegt im Durchschnitt aller westdeutschen Hüttenwerke noch bei 80 bis 85 v.H. Dabei geht aber die untere Grenze bis auf 60 v. H. herunter. Eine unmittelbare Folge der gedrosselten Produktion sind Kurzarbeit in vielen Betrieben und betriebsinterne Umorganisationen in nahezu allen Werken im Revier. Die bisher vorgenommenen Entlassungen haben 2 v. H. der Gesamtbelegschaft noch nicht erreicht und werden wohl auch in den nächsten Monaten in engen Grenzen gehalten werden können. Wenn dennoch von „Massenentlassungen in der Stahlindustrie“ die Rede ist, so liegt das mehr daran, daß dieser Begriff bei den Arbeitsämtern ein terminus technicus ist für alle – einem Anmeldeverfahren unterliegenden – Betriebsentlassungen von 50 Mann an aufwärts. Selbstverständlich ist die Lage für den einzelnen Betroffenen prekär genug. Die Monatsverdienste der Hüttenarbeiter sind – trotz gleichgebliebener Stundenlöhne – kleiner geworden.

Am Stahlmarkt haben sich in den letzten Monaten die Vorzeichen verkehrt. Während im Winter vorigen Jahres die ersten Einbrüche in das Exportgeschäft erfolgten, sind es heute gerade Walzstahlaufträge aus dritten Ländern, die den bisherigen – noch recht guten – Beschäftigungsgrad der Hüttenwerke aufrecht halten. Besonders Rot-China ist mit nennenswerten Bestellungen nach Westdeutschland gekommen. Allerdings sind diese Geschäfte nur von der Menge her gesehen eine Freude; die Erlöse sind, wie versichert wird, mehr als schlecht. Das ist zwar bitter – und für den Stahl auch neu –, aber der Spatz der weniger klingenden Münze in der Hand ist immer noch besser als die Taube auf dem Dach.

Die Auftragseingänge aus dritten Ländern, lagen bei Walzstahl (ohne Edelstahl und Halbzeug) im August bei knapp 200 000 t, gegenüber 150.000 t im August 1957, und im Juli sogar bei 300 000 t, gegenüber 165 000 t im gleichen Monat des Vorjahres. Insgesamt betrachtet kommen jedoch die Auftragseingänge der westdeutschen Hüttenwerke nicht mehr an die Zahlen des vorigen Jahres heran. Im August wurden Neubestellungen über etwa 1,1 Mill. t und im Juli 1,2 Mill. t verbucht, während die gleichen Monate vor Jahresfrist jeweils 1,3 Mill. t eingebracht haben.

Der Auftragsbestand der Werke reicht mit wenig mehr als 4 Mill. t für zwei bis drei Monate. Schon die vor einem Jahre noch verzeichneten Lieferfristen von etwa fünf Monaten im Schnitt waren kürzer als in den Vorjahren. Diese Situation macht das Ringen um die Anschlußaufträge verständlich, deren Bedingungen wieder – und zwar härter denn je – von den Käufern bestimmt werden. Das sollte nicht gleich als Alarmzeichen gewertet werden – wenn auch die Tatsache, daß der Verbraucher beim Stahl wieder am längeren Hebelarm sitzt, nicht immer bequem ist. Die Lagerbestände bei der Verarbeitung und vor allem beim Handel sind noch immer so hoch, daß der Anpassungsprozeß an die verkürzten Liefertermine weiterhin andauert. Für die nächsten Monate wird im Revier nicht mehr mit größeren Einbrüchen auf Teilmärkten gerechnet, allerdings auch nicht mit einem plötzlichen Auftrieb.

Die Stahlproduktion soll auch weiterhin dem Auftragseingang angepaßt werden. Die Kapazitätsausnutzung kann dabei in den Wintermonaten auf 75 v.H. zurückfallen. Es werden sich mit Sicherheit noch größere Unterschiede zwischen einzelnen Unternehmen ergeben als bisher. Die Rohstahlerzeugung dieses Jahres wird nach vorläufigen Schätzungen um 3 bis 4 v.H. hinter der des Jahres 1957 zurückbleiben. Sie liegt in den Monaten Januar bis August mit 15,6 Mill. t um rd. 2 v. H. unter der vorjährigen Vergleichszahl. Walzstahlfertigungserzeugnisse bleiben bisher mit 10,5 Mill. t. um 2,7 v. H. niedriger als im Jahre 1957.

Das Mengengeschäft ist nur die eine Seite der nicht gerade funkelnden stählernen Medaille. Die Erlöse sind kleiner geworden und werden vermutlich noch weiter schrumpfen. Eine Kostenprogression durch die Unterbeschäftigung vieler Betriebe in der Gesamtauslastung fällt, zusammen mit dem Verfall der Exportpreise, schon ins Gewicht. Allein beim Schiffsblech haben sich die Exporterlöse-von 210 Dollar je t im Januar 1957 auf 100 Dollar im Sommer 1958 verringert.

Wann die Stahlindustrie den Anschluß an die sonst gute Konjunktur in der Bundesrepublik wieder finden wird, ist im Augenblick schwer abzuschätzen. Es wird im wesentlichen davon abhängen, wann der Prozeß der Phasenverschiebung beendet sein wird. Das kann noch Monate andauern; denn als sich in anderen Bereichen – und vor allem auf den Exportmärkten – schon deutlich weiche Stellen abzeichneten, haben die Hüttenwerke noch mit voller und zum Teil erhöhter Kapazität in die Handels- und Verarbeitungsstufe hineinproduziert. Diese Entwicklung rächt sich jedenfalls nachhaltiger als zunächst angenommen worden war. Kühler Kopf und Selbstvertrauen ist die Therapie, die sich die Stahlindustrie für die kommenden Monate selbst verschreibt; eine Hilfe von außen wird nicht erwartet, wobei allerdings die Maßnahmen, die zur Entlastung des Kohlenbergbaues von Seiten der Stahlindustrie getroffen werden sollen, eine Ausnahme von diesem Grundsatz des Alleindurchstehens machen werden. Ingrid Neumann