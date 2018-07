...grauen Herbst und seine Bäume so beschreiben, daß der Lesende die Blätter herabsegeln sieht – Bäume und bunte Blätter so beschreiben, daß es nach Herbst riecht – Blätter im windigen Herbst so beschreiben, daß die Bäume knarren; aber nie Herbst, Baum und Blatt beschreiben – den lesenden Sinnen bliebe kein eigenes Vergnügen.