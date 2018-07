Wer Tag für Tag und Jahr für Jahr an der Schreibmaschine sitzt, empfindet am eigenen Leib, in welchem Maß intensives Schreiben Kraft und Nerven erfordert. Sehnenscheidenentzündungen und Abnutzungserscheinungen bei vielen Stenotypistinnen beweisen es. Bei wachsendem Geschäftsumfang bereitet zudem die Knappheit an guten Bürofachkräften manchem Personalchef Kummer. Eine weitere Rationalisierung der Büroarbeit erscheint deshalb geboten. Ein wesentliches Hilfsmittel dürfte dabei die elektrische Schreibmaschine sein, die dank des geringeren Kraftaufwandes eine Mehrleistung von 25 bis 35 v. H. erzielt. In den Vereinigten Staaten entfällt deshalb heute fast die Hälfte aller Büromaschinen auf elektrische Geräte. Es ist anzunehmen, daß auch in Deutschland allmählich ein ähnlicher Rationalisierungsgrad erreicht wird.

Die Triumph Werke Nürnberg AG, die nach dem Erwerb der Aktienmehrheit durch Grundig die Zweiradfertigung aufgegeben und sich auf den reinen Büromaschinenbau konzentriert hat, sieht daher in der verstärkten Herstellung von elektrischen Maschinen große Chancen. In der ersten Hälfte dieses Jahres entfiel bereits ein Sechstel des Umsatzes ihrer Büroschreibmaschinen auf den vor zwei Jahren herausgebrachten vollelektrischen Typ. Das Programm wird jetzt durch eine weitere elektrische Schreibmaschine in etwas einfacherer Ausführung bereichert. Mit dem Preis von 1595 DM, der von der Verwaltung als der bisher niedrigste für deutsche Fabrikate dieser Art bezeichnet wird, hofft man neue Käuferkreise zu gewinnen.

Ferner wurde zusammen mit der Standard Elektrik Lorenz AG eine elektrische Schreibmaschine entwickelt, die gleichzeitig als Lochstreifenschreiber verwendet werden kann. Auch von den übrigen Erzeugnissen wird von einem guten Absatz berichtet. Die Kleinschreibmaschinen-Produktion ist seit Anfang 1957 um 180 v. H. gestiegen. Die kürzliche Zusammenfassung des gesamten Büromaschinenvertriebs der Grundig-Gruppe in der GTA Grundig Electronic-Triumph-Adler Vertriebs-GmbH dürfte den Absatz, der weiterhin über den Bürofachhandel geht, erleichtern.

Daß die Umstellung auf die ausschließliche Büromaschinenfertigung bei Triumph „über Erwarten gut“ über die Bühne ging, beweist die Verstärkung der Belegschaft auf fast 4000 Mitarbeiter. Das ist der höchste Stand in der 62jährigen Geschichte des Unternehmens, das durch seine Anlehnung an die Grundig-Gruppe zusammen mit der ebenfalls zum Konzern gehörenden Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG, Frankfurt, heute zu den Spitzenreitern der deutschen Büromaschinenhersteller zählt. Man schätzt, daß die Grundig-Gruppe und die der AEG nahestehende Olympia-Gruppe zusammen etwa dreiviertel des Inlandmarktes kontrollieren. B. N.

Die Siemens-Schuckertwerke AG, Berlin/Erlangen, errichtet zur Zeit in München ein neues Werk, in dem die Entwicklung und Fertigung auf dem Gebiet der Regelungs- und Steuertechnik zusammengefaßt werden soll.