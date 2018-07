Die Deutscher Eisenhandel AG, Berlin, an deren AK von 7,2 Mill. DM die Flick-Gruppe zu etwa 30 v. H. beteiligt ist, schlägt der auf den 6. Oktober einberufenen HV für das Geschäftsjahr 1957 (31. Dezember) die Erhöhung der Dividende von 5 auf 7 v. H. vor. Im Berichtsjahr haben die mehr als 20 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ihre Umsätze von 133,3 auf 138,1 Mill. DM gesteigert. Da der Konzern außer über eine Stahlwerkstatt nur über lagerhaltende Handelsbetriebe verfügt, ist der seit 1950 aktivierte Aufwand für die Instandsetzung, Erneuerung und den Ausbau der Anlagen In Höhe von 10,4 Mill. DM bei Abschreibungen von 4,4 Mill. DM beachtlich. Von den restlichen 5,9 Mill. DM wurden 2,9 Mill. DM aus dem Umlaufvermögen gedeckt, während unter Berücksichtigung der vereinbarten und gezahlten Tilgungsraten 3 Mill. DM langfristig finanziert wurden. Von der auf 15,7 (14,4) gestiegenen Bilanzsumme des Berichtsjahres entfallen 8,1 (7,7) Mill. DM auf das Anlagevermögen, davon 6,8 (6,3) Mill. DM auf Beteiligungen.

Die Fahlberg-List AG Chemische Fabriken, die ihren Sitz Anfang 1950 nach der Enteignung des Magdeburger Betriebes nach Hamburg verlegte, hat das in die Eröffnungsbilanz zum 26. April 1950 mit 131 000 DM angesetzte Kapitalentwertungskonto fristgemäß getilgt. Angesichts der Schwierigkeiten, denen die Gesellschaft gegenüberstand, ist das, wie Vorstandsmitglied, Dipl.-Kaufmann Christian Koch, in der Hauptversammlung am 18. September betonte, als beachtlicher Erfolg zu betrachten. Es ergibt sich ein Gewinn von 19 500 DM, der zur Verminderung des Verlustvortrages auf 25 000 DM dient. Grundkapital 0,7 Mill. DM.

Der jetzt veröffentlichte Geschäftsbericht der Sparkasse der Hauptstadt Hannover steht – wie alle anderen vorher vorgelegten Berichte der Sparkassen des Bundesgebiets – völlig im Zeichen einer aktiven Spartätigkeit mit einem kräftigen Anwachsen der Spareinlagen. Daraus resultiert auch die Erhöhung der Bilanzsumme um 25,2 v. H. auf 597,8 Mill. DM. Entsprechend der Entwicklung im Passiv-Geschäft wurden in zunehmendem Maße Mittel für den Wohnungsbau bereitgestellt. Im kurz- und mittelfristigen Geschäft wurde allen „vertretbaren“ Wünschen der Kundschaft Rechnung getragen. Im Geschäftsbericht wird ausdrücklich der Wunsch unterstrichen, daß der Staat zur intensiveren Förderung der Spartätigkeit ein Prämiensystem einführen möchte.

Die kürzlich nach nur einjähriger Bauzeit in Betrieb genommene Binnenschiffswerft der Deutsche Industrie-Werke AG, Berlin, deren 5 Mill. DM AK sich voll im Besitz des Salzgitter-Konzerns befinden, ist nicht nur die größte Anlage dieser Art in Westberlin, sondern zählt zu den modernsten des Bundesgebietes. Lag die obere Grenze der in Berlin gebauten Schiffe bisher bei 1000 t Tragfähigkeit, so gestatten die mit einem Aufwand von über 5 Mill. DM errichteten neuen Anlagen Bauten bis zu 1350 t und 90 m Länge. In der Neubauhalle können gleichzeitig zwei Einheiten zusammengebaut und weitere Schiffe vorgefertigt werden. Eine anschließende Querhellingsanlage von 90 m Breite gestattet ferner die Reparatur von jeweils mindestens vier Schiffen.