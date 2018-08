Inhalt Seite 1 — Von der Strategie zur Taktik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jacques Stohler

Solange Geld ausgeliehen worden ist, hat es Verträge gegeben, welche die Zahlung bestimmten Summen an irgendeinem zukünftigen Zeitpunkt regelten. Während des 19. und 20. Jahrhunderts bekamen diese Verträge insofern eine erhöhte Bedeutung, als sie die vorhabenden Schichten endgültig in zwei Gruppen geteilt hatten, in die der „Unternehmer“ und die der „Kapitalisten“. Oft überschnitten sich diese Kategorien – ein und dieselbe Person kann beide Funktionen ausüben –, aber in einem funktionellen Sinne ist die Einteilung zutreffend.

Auf Grund dieses Vertragssystems können die Unternehmer die Ersparnisse der Allgemeinheit (und nicht nur ihr eigenes Vermögen) zur Finanzierung der Investitionen ihrer Unternehmungen benutzen. Andererseits verfügen die besitzenden Kreise über die Möglichkeit, ihre Mittel in Obligationen ertragbringend und ohne größere Risiken anzulegen. So stellte sich die Situation für den Sparer dar, der vor 1914 beim Einschlafen die Decke in selbstgerechter Sicherheit über den Kopf zog. Und damals funktionierte das System der Verträge auf künftige Termine (die keine Sicherungen gegen Kaufkraftverluste enthielter.) ja auch mit eindrücklichem Erfolg, so daß die Kapitalausrüstung der Volkswirtschaften und die Vermögensbildung in einem noch nie dagewesenen Tempo voranschritten.

Sparen und Vermögen zu bilden wurde vor dem ersten Weltkrieg gleichsam zum Sport einer ansehnlichen Bevölkerungsschicht. Auf die Zinsen wurden die Zinseszinsen getürmt und dadurch die Grundlagen für das wirtschaftliche Wohlergehen gelegt. „Die Morallehre, die Politik, die Literatur und die Religion des Zeitalters schlossen einen großen Bund zur Förderung des Spartriebes. Gott und Mammon waren versöhnt. Friede auf Erden den Menschen mit reichlichen Mitteln. Der Reiche konnte doch noch in das Königreich des Himmels kommen – vorausgesetzt nur, daß er sparte. Eine neue Harmonie erklang von den himmlischen Sphären“, schrieb John Maynard Keynes 1923 über die Epoche vor 1914 mit wohlwollendem Spott.

Die Inflationen, von denen Europa in der weit weniger idyllischen Ära heimgesucht wurde; die dem ersten Weltkrieg folgte, brachten einen schrillen Mißton in die Harmonie der beiden Seiten des Kapitalmarktes. Völlig ungerecht und willkürlich schlug die Inflation nach dem ersten Weltkrieg zu – und hat sie immer zugeschlagen. Wer mündelsichere Obligationen kaufte und gut schlafen wollte – der vorsichtige Hausvater, der Fortuna keine Angriffsfläche bieten wollte –, er wurde bestraft. Der Spekulant dagegen wurde belohnt.

Inmitten des Unmutes und der allgemeinen Verbitterung über die Ungerechtigkeit und Willkür der Inflation wurde meist nicht gesehen, daß die Geldentwertung nicht nur viel Wertvolles zerstörte (zum Beispiel auch das Vertrauen in den Geldwert), sondern auch einige kleinere Übelstände beseitigte: Die Inflation ist der Verbündete des Schuldners. Sie hilft dem Aufstrebenden und befreit ihn (auf Kosten des Vertrauens in Ordnung und Sicherheit) von der toten Last seiner Schulden. Die Inflation begünstigt den Spekulanten, der nichts zu verlieren und alles zu gewinnen hat, und zerschmettert das Weltbild des Hausvaters, der die Türen und Fenster schließt. Geldentwertung – die Hoffnung der Habenichtse und Verschuldeten – unterminiert den Sinn der Erbschaft, der Zinseszinsen und der Bildung von finanziellen Familienbastionen. Die Inflation vereitelt das Vorhaben, ewige Vermögen zu gründen.

Besteht denn nicht die Gefahr, daß die Anhäufung von Zinsen und Zinseszinsen in der Hand einer Generationenfolge von Eltern, Kindern und Kindeskindern zur Bildung allzu großer Vermögen führt und dazu, daß der eine Teil der Bevölkerung schließlich nur noch von Kapitaleinkommen lebt, die kraft der Zinseszinsen immer reichlicher ausfallen, während der andere Teil der Bevölkerung jahraus, jahrein durch stumpfe Arbeit sein Brot auf eine Art und Weise verdient, die auf die Dauer dem Dickfelligsten als die Art und Weise des Dümmeren erscheinen muß?