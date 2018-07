Wenn ich in dem weiten deutschen Kunstraum nur eine einzige Dramatikerin nach Begabung und Form entdecken konnte, dann muß ich allerdings einen bedeutsamen Unterschied zwischen der dramatischen Dichtung von Mann und Frau feststellen, wenn auch nicht den der Qualität, so doch den der Quantität. Es erhebt sich die Frage nach dem Grund eines derart unterschiedlichen Ergebnisses. Eine Frage, die um so berechtigter wirkt, als die Frau im Alltag die geborene Dramatikerin und Schauspielerin genannt werden könnte. Mit individuellem Temperament setzt sie sich heftig oder sanft, spitzfindig oder großmütig mit dem Partner auseinander, während der Mann mit Freund oder Feind diskutiert, falls er ihn nicht simpel niederschlägt. Der Mann wünscht einen logischen Beweis zu führen, um damit sein Recht festzustellen, die Frau will sich nur für den Augenblick behaupten und setzt dafür ihre Phantasie, ihre Gescheitheit – dieses Gemisch aus Alltagsvernunft und Mutterwitz – und den Selbstbehauptungstrieb in Bewegung, ja, leibhaftig in Bewegung: sie gestikuliert, lacht, weint, schreit oder flüstert und führt eine von ihr selbst soeben improvisierte Szene des Alltags- und Familienlebens vor.

Da die Frau ihre dramatische Befähigung im Alltag verausgabt – umgekehrt wie die Nonne von Gandersheim –, hat sie naturgemäß keine Lust mehr am schriftlich festgelegten Spiel. Sie ist für das Drama eine verlorene Autorin. – Der letztlich entscheidende Grund hierfür aber liegt weniger im Psychologischen als im Biologischen. Die Geburt ist die große tragische Leistung der Frau und läßt für ihr dichterisches Wollen nur noch das Lied oder die Erzählung offen, Lyrik oder Prosa. Das von ihr zu schöpfende Drama ist erschaffen und liegt schreiend oder schlummernd neben ihr.

Mit der Verflachung der Impulse bei Mann und Frau vergeht das Drama, für das wahrhaft der Mensch noch das Maß aller Dinge sein sollte. Seit unser Bemühen so deutlich darauf gerichtet ist, uns von Schmerz und Lust zu distanzieren und, in einer Atmosphäre zunehmender Nivellierung zu versuchen, mit dem wissenschaftlichen Verhängnis fertig zu werden, beginnt mit dem Drama die unheimliche Wandlung zur Epik hin. Wenn Bert Brecht seine Mutter Courage durch den dreißigjährigen Krieg und über die Drehscheibe der Bühne mit ihrem Marketenderkarren gehen läßt, so läßt er sich selbst und das Drama damit gehen. Er erzählt die Handlung in lose aneinandergefügten Szenen. Da aber gerade das Erzählen dem künstlerischen Gestaltungswillen der Frau entspricht, erleben wir eine Verweiblichung des Dramas, wie sie – trotz einiger Ansätze bei Büchner, Goethe, Strindberg – heute fast einheitlich den Grundzug der Bühnenwerke bildet, deren letzte Konsequenz das handlungslose Anti-Theater ist. Hektische Aktivität in der Realität und leidenschaftliche Passivität in der imaginären Wirklichkeit der Bühne scheinen sich in tragischem Widerspiel zu entsprechen.

Da die Verweiblichung des Dramas parallel läuft mit der Vermännlichung der Frau, bleibt es abzuwarten, ob die Frau von heute nun auch zum erzählerischen Bühnenstück als dem ihrem neuen Lebensstil gemäßen künstlerischen Ausdruck kommen wird. Allerdings verfällt in der stürzenden Tendenz der Zeit und ihrer Entmenschlichung auch das epische Theater immer tiefer der Wollust des Nichts, bis es Mann und Frau in Müllkästen steckt – als Endspiel jedes Lebens und Dramas.

Die Aufgabe der Frau für das Drama würde es in Zukunft sein, ihm frisches Leben zuzuführen. Sollte ihr dabei der Wurf großer Dichtung gelingen, würden wir freilich nicht mehr entscheiden können, ob das Werk, das immer Zeugung und Geburt in einem ist, von einer Frau oder einem Mann stammt. Die Angleichung der Geschlechter ist im Himmel der Dichtung in voller Glorie längst vollzogen, ehe sie auf unserem erkalteten Gestirn ein warnendes Nachspiel findet – denn im Irdischen leistet das Überpersönliche nur, wer stark und entschlossen in seinem Ich und seinem Geschlecht verharrt.