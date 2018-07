Die Hausse lebt im Augenblick von der Hausse. Die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen hat ständig neue Käufer angelockt. Da andererseits die Bereitschaft, Gewinne mitzunehmen, in der Hausse ziemlich gering ist, werden die Märkte von den Käufern leer gefegt. Kurssteigerungen sind die Folge, die dann ihrerseits wieder neue Interessenten auf den Plan rufen. So schließt sich der Kreis. Dabei kann es natürlich nicht ausbleiben, daß ein Teil der Kurse auf eine kaum zu rechtfertigende Höhe emporklettern, angehoben praktisch nur durch die enge Marktsituation. Bedenklich ist dabei, daß die Kurssteigerungen durch relativ geringe Umsätze zustande kommen. Und das ist erfahrungsgemäß nicht ganz ungefährlich. Ein altes Börsen wort sagt: Mit kleinen Umsätzen herauf, mit kleinen Umsätzen auch herunter.

In der letzten Septemberwoche wurde der Kursauftrieb bei den „internationalen“ Werten durch Auslandkäufe verstärkt. Ein Teil der ausländischen Spekulation liquidiert seine Dollarsowie Pfund-Konten und scheint sich in die D-Mark zu „flüchten“. Diese Bewegung war auf den Devisenmärkten ziemlich deutlich zu merken. Da die D-Mark-Konten der Ausländer offiziell nicht verzinst werden dürfen (es gibt allerdings Auswege!), versucht man eine Rendite über Wertpapierkäufe zu erhalten. Dabei wird vornehmlich auf die international bekannten Aktien zurückgegriffen, die in den vergangenen Tagen ungewöhnlich (teilweise 20 bis 30 Punkte) gestiegen sind. Dazu gehören die IG-Farben-Nachfolger, AEG und Siemens. Bei den beiden Elektrowerten kommt hinzu, daß man hier Kapitalerhöhungen erwartet, die jedoch kaum vor dem nächsten Frühjahr durchgeführt werden dürften. Die Börse ist jedoch jetzt schon bereit, die Bezugsrechte zu eskomptieren, – In der Hausse durchaus üblich.

Die übrigen Papiere des Elektro- und Chemiemarktes wurden durch die Vorgänge in ihren Hauptwerten entsprechend angeregt. Dabei darf man nicht vergessen, daß die Investment-Gesellschaften dank des günstigen Absatzes der Zertifikate gezwungen sind, ihre Wertpapierbestände durch Zukaufe zu ergänzen. Dadurch wird die Marktenge noch verschärft. Während aber die Spekulation nur an einen vorübergehenden Besitz denkt – das von ihr aufgekaufte Material also eines Tages wieder erscheint – werden die von den Investment-Gesellschaften aufgenommenen Aktien praktisch für eine unabsehbare Zeit aus dem Verkehr gezogen. Hier handelt es sich um eine echte Daueranlage denn daß es wirklich einmal zu einer massierten Rückgabe von Investment-Zertifikaten kommt, die dann einen Verkauf der in den Fonds enthaltenen Aktien erzwingen würde, ist vorläufig kaum denkbar.

Die Gefahr in der jetzigen Börsensituation liegt nicht nur in der Tatsache, daß die Masse der internationalen Werte eines Tages durch massierte Verkäufe des Auslandes um einige Punkte zurückfallen können, bedenklicher ist es, daß die erwerbsmäßigen Börsenpropheten immer häufiger Papiere empfehlen, die von der Börse mit gutem Grund bislang „links liegen“ gelassen wurden.

Ein Beispiel sind die HEW-Aktien. Die Hamburgischen Electricitäts-Werke AG haben in den letzten beiden Geschäftsjahren 8 v. H. Dividende gezahlt. Ein Börsen„informations“dienst will jetzt wissen, daß für das am 30. Juni 1958 beendete Geschäftsjahr eine Ausschüttung von „sicher“ 9, wahrscheinlich aber 10 v. H. in Aussicht stehen soll. Davon kann in Wahrheit aber keine Rede sein. Ebensowenig wie von einer Kapitalerhöhung. Das las man schon in dem letzten, wenig glücklich formulierten Aktionärsbrief der Gesellschaft. Die Dividendenfrage bei den HEW ist weitgehend ein politisches Pioblem. In dem Aktionärsbrief wurde die Notwendigkeit einer Tarifreform (sprich -erhöhung) hervorgehoben. Das hat der Hamburger SPD-Senat, der durch Bürgermeister Brauer im Aufsichtsrat vertreten ist, nicht gern gehört. Wenn die Gesellschaft ernsthaft auf die Tarifreform besteht, wird man sich wenig Hoffnung auf eine Dividendenerhöhung machen dürfen, denn beides zusammen paßt nicht in die politische Landschaft. Es hat also einen guten Grund, warum die HEW-Aktien von der sonst festen Tendenz der Elektroversorgungspapiere nur geringfügig erfaßt wurden.

Auf dem Rentenmarkt hält die Beruhigung an. Neben den bereits früher erwähnten Anleihen der öffentlichen Hand sind auch einige Industrieanleihen zu erwarten. Am 3. Oktober kommt Gelsenberg-Benzin mit einer 60 Mill. DM-Anleihe (Zinssatz 5,5 v. H.!) heraus. Kurt Wendt.