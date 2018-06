Hetäre Täotia trug auf der reizenden Brust den berühmtesten Orden ihrer Tage, verliehen für einen Sieg – besonderer Natur. Den großen Feldherrn Lyksos nämlich hatte sie am Abend vor einer Schlacht so zweckentfremdet, das will bedeuten: so glücklich gemacht, daß er am nächsten Morgen die weckenden Trompeten, und den heranreitenden Ruhm verschlief.