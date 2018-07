...daß der in München gegründete Tankringverein seinen Mitgliedern – man rechnet mit 500 000 – vom 1. Januar an das Tanken ohne Barzahlung ermöglichen will,

...daß die Rechtsanwälte von Lüneburg abwechselnd einmal in der Woche eine kostenlose Beratungsstunde für Minderbemittelte abhalten.

...daß die Sänger in und um Hamm aus dem Deutschen Allgemeinen Sängerbund (DAS) austreten wollen, weil der DAS-Vorstand in München beschlossen hat, jenen Passus aus den Satzungen des Bundes zu streichen, der seinen Mitgliedern in ihrer Eigenschaft als Sänger parteipolitische und konfessionelle Neutralität auferlegt.