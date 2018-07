Der Vorstand der Deutsche Babcock & Wilcox Dampfkessel-Werke AG, Oberhausen/Rhl., hat im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat beschlossen, von der ihm erteilten Ermächtigung, das Grundkapital um bis zu 5 Mill. DM auf 20 Mill. DM zu erhöhen, Gebrauch zu machen. Es werden 10 000 neue Inhaberaktien zu je 500 DM Nennwert pari ausgegeben mit Gewinnberichtigung ab 1. Oktober 1958, d.h. für das Geschäftsjahr 1958/59. Die neuen Aktien werden den Aktionären von einem Bankenkonsortium im Verhältnis 3:1 zum Nennwert zum Bezüge angeboten.

Zur Stärkung der eigenen Mittel schlägt die Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie AG (De Te We), Berlin, einer zum 21. Oktober einberufenen Hauptversammlung die Erhöhung des Aktienkapitals von 6,75 auf 10,125 Mill. DM vor. Den Aktionären soll ein Bezugsrecht im Verhältnis 2:1 zum Ausgabekurs von 115 v. H. angeboten werden. Die Geschäftsentwicklung wird als befriedigend bezeichnet, das Ergebnis des am 30. September 1958 beendeten Geschäftsjahres dürfte hinter dem des Vorjahres nicht zurückbleiben. Für 1956/57 (30. 9.) wurden 8. v. H. Dividende gezahlt.

Das Mannesmann-Röhrenwerk in Izmit am Marmara-Meer hat seine Kapazität von anfangs 15 000 t auf 25 000 t erweitert. Der türkische Bedarf an den dort hergestellten normalen Gas- und Wasserleitungsrohren liegt noch wesentlich höher. Die Kapazität des Mannesmannwerks in Izmit wird bis zur Grenze ausgenutzt werden können, wenn Stahl aus türkischer Eigenproduktion zur Verfügung steht und die vorübergehende Devisenknappheit überwunden sein wird.