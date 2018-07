Uran-Spaltung: Die Geschichte eines großen Irrtums, der schöpferisch wirkte – Möglichkeiten für kommende Generationen

Auf der hundertsten Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Wiesbaden, auf der fünf Nobelpreisträger über die Ergebnisse ihrer Forschungen berichteten, sprach Prof. Hahn über „Die Geschichte der Uranspaltung und die aus dieser Entwicklung entspringenden Konsequenzen“. Es ist die Geschichte eines großen Irrtums, der schöpferisch wirkte. Mit der vermeintlichen Entdeckung der „Trans-Urane“ durch Fermi, die Otto Hahn und seine Mitarbeiter im Experiment bestätigen wollten, begann die Uranspaltung, deren friedliche Nutzung ebenso wie ihr möglicher Mißbrauch in einem völkervernichtenden Kriege die Gegenwart in Atem hält. Kommenden Generationen stellt Prof. Hahn die Aufgabe, auf dem Wege der Wasserstoff-Helium-Kemverschmelzung die Sonnenenergie nachzuschauen –

Vor genau sechzig Jahren, als Professor und Madame Curie in Paris die neuen, stark radioaktiven Elemente Polonium und Radium hergestellt hatten, nahm die Atomforschung ihren Anfang. Die schon zwei Jahre vorher entdeckte Radioaktivität des Urans hatte wegen der Geringfügigkeit seiner Strahlenwirkungen keinen großen Eindruck gemacht. Aber die Entdeckung des Radiums mit seiner millionenfach stärkeren Wirkung war der Ausgangspunkt für die stürmische Entwicklung der folgenden Jahre.

In zwanzigjähriger Forschung wurden die aus dem Uran und dem Thorium entstehenden radioaktiven Substanzen erkannt und in ihren Eigenschaften untersucht. Das Studium der Umwandlungsvorgänge und der ausgesandten Strahlen brachte die Erkenntnis vom Zerfall der Elemente; das chemische Atom, das man vorher für unteilbar gehalten hatte, verlor seinen eigentlichen Namen. Es hörte auf, der unveränderliche, unteilbar kleinste Bestandteil der Materie zu sein. Und dann kam – mit dem Rutherfordschen Atommodell – die weitere Entdeckung, daß dieses sich umwandelnde Atom aus „Atomkern“ und der den Kern umgebenden Elektronenhülle oder Elektronenwolke besteht. Die chemischen Elemente waren gekennzeichnet durch die Ladung des Atomkerns, der ihrer Stellung im periodischen System entsprach. Die radioaktiven Atomumwandlungen wurden als Kern-Umwandlungen erkannt.

Vielleicht das Wichtigste an den neuen Erkenntnissen war die Tatsache, daß man gelernt hatte, mit praktisch unwägbar kleinen Substanzmengen zu arbeiten. Die Entwicklung ging so weit, daß man das einzelne Atom nachweisen konnte; und die einzelnen Atome, die nur durch die radioaktive Wirkung der Strahlenteilchen nachweisbar waren, ließen sich in ihren chemischen Eigenschaften genauso bestimmen, als wenn sie in größeren Mengen vorhanden gewesen wären.

Vor nahezu vierzig Jahren machte Ernest Rutherford eine neue umwälzende Entdeckung: die künstliche Atomumwandlung, nämlich die Umwandlung des Stickstoffs in Sauerstoff und Wasserstoff durch Beschießen mit den energiereichen Alphateilchen des Radiums. Der jahrhundertealte Traum der Alchimisten war in Erfüllung gegangen, allerdings anders, als es sich die Alchimisten gedacht hatten. Wieder handelte es sich nur um absolut unwägbare Mengen. Rutherford rechnete sich aus, daß es wohl ein paar tausend Jahre dauern würde, bis unter seinen Arbeitsbedingungen auch nur ein Kubikzentimeter künstlicher Wasserstoff hergestellt sei.

Das Jahr 1932 brachte neben dem Positron und dem schweren Wasserstoff die Entdeckung des Neutrons durch Chadwick in England; 1934 fanden die Kinder von Professor und Madame Curie, das Ehepaar Joliot-Curie, in der „künstlichen Radioaktivität“ einen Weg, auch nach dem Aufhören der Bestrahlung bestimmte Kernumwandlungen fortdauern zu lassen, was bei dem Rutherford-Experiment nicht möglich war; denn dort waren beim Beschießen der Stickstoffatome wiederum stabile Atome entstanden.