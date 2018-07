Die Unterbringung der 5 1/2prozentigen Bundesbahnanleihe 1958 in einem Betrage von 400 Mill. DM gestaltete sich schwierig. Bei Zeichnungsschluß verblieb ein nicht kleiner Teilbetrag, den die Konsortialbanken zunächst übernehmen mußten. Die 7prozentige Bundesbahnanleihe im Betrag von 250 Mill. DM (im Frühjahr dieses Jahres) wurde dagegen am ersten Tag überzeichnet. Die Konditionen waren mit 7 v. H. bei einem Emissionskurs von 98 v. H. günstiger als bei der jüngeren Anleihe, die nur 5 1/2 v. H. bringt und zu 99 1/2 v. H. abgegeben wurde. Damals aber, im Frühjahr, hatte der Kapitalzins die Tendenz nach unten; daher war jedermann, der Geld anzulegen hatte, bestrebt, von dem recht günstigen Emissionsangebot Gebrauch zu machen.

Jetzt, im Oktober, ist die Situation eine ganz andere. Im Publikum überwiegt offenbar die Auffassung, daß der Zinsfuß vorerst das untere Niveau erreicht hat. (In den letzten Tagen zeigte sich sogar eine gewisse Schwäche am Rentenmarkt, die den Realkreditinstituten Veranlassung gegeben hat, vorerst den Verkauf von fünfprozentigen Pfandbriefen zu drosseln und, soweit noch Emissionsbeträge frei sind, zum 5 1/2prozentigen Typ zurückzukehren.) Bei dieser Situation war der Emissionskurs von 99 1/2 v. H. nicht attraktiv genug. Mit 98 v. H. wäre die Bundesbahnanleihe wahrscheinlich besser unterzubringen gewesen.

Von den Geschäftsbanken ist zu hören, daß die den Konsortialbanken eingeräumte Bonifikation zu eng bemessen war, so daß diesen keine Beweglichkeit verblieb. An der Börse sprach man an letzten Emissionstag davon, daß Anleihestücke zu Kursen abgegeben wurden, die die Bonifikation aufzehrten, ja, den Banken sogar Verluste brachten.

Diese Erfahrungen bestätigen die Richtigkeit der Ausführungen von Direktor Matthiensei (Vorstandsmitglied der Dresdner Bank) auf den Bankiertag, in denen darauf hingewiesen wurde, daß eine angemessene Bonifikation für den Emissionserfolg von größter Bedeutung sein kann. Darauf werden die Banken wohl auch in Zukunft bestehen, haben ihnen doch die Erfahrungen mit dieser Bundesbahnanleihe erneut gezeigt, daß mit der Beteiligung an einem Anleihekonsortium unter Umständen ein erhebliches Risiko verbunden ist. Vor allem aber hat die Bundesbahnanleihe deutlich zu erkennen gegeben, daß der Kapitalmarkt keineswegs unerschöpflich ist. Er verträgt immer noch keine Experimente, sondern muß weiterhin sehr sorgsam gepflegt werden. Nur so läßt sich das Angebot an Sparkapital mit der Kapitalnachfrage ins Gleichgewicht bringen.

Wenn die Bundesbank in ihrem letzten Monatsbericht darauf hingewiesen hat, daß die Zinssenkungstendenzen möglicherweise noch nicht ihr Ende gefunden haben, dann wollte sie damit wahrscheinlich nicht erneut in das Feuer des Kapitalmarktes blasen, sondern wohl darauf hinweisen, daß bei dem Einspielen eines längerfristigen Kapitalzinsniveaus noch Korrekturen, vor allem auch nach unten, möglich sind. Sie würde eine solche Entwicklung natürlich nicht ungerr sehen, zumal der deutsche Zinssatz noch immer etwas über dem Niveau anderer Kapitalexportländer liegt. Solange dies aber der Fall ist, wird sich der außenwirtschaftlich erwünschte Kapitalexport nur zögernd vollziehen.

Die Erfahrungen der letzten Börsentage, die stark unter dem Eindruck der Bundesbahnanleihe standen, lassen die Vermutung zu, daß mit einem massierten Kapitalexport für die nächste Zeit noch nicht zu rechnen ist, weil die innerdeutsche Kapitalnachfrage dies nicht zuläßt. Wie aus dem Kapitalmarktausschuß inzwischen durchgesickert ist, steht die Emission einer ganzen Reihe von Industrieobligationen in einem Gesamtwert von mehr als einer Viertelmilliarde unmittelbar vor der Tür. Das ist weiter nicht erstaunlich, nachdem in den Sommermonaten bei den damaligen Zinssenkungstendenzen die Kapitalnachfrage zurückgestaut wurde und jetzt, nach Umschlag der Tendenz, an den Markt drängt.

Sehr viel bedeutsamer als in den zurückliegenden Jahren wird aber künftig die Kapitalnachfrage der öffentlichen Hand, vor allem auch der Kommunen, spürbar werden, die neben Post und Eisenbahn wohl den größten aufgestauten Investitionsbedarf haben. Man kann das auch einfacher ausdrücken und sagen, daß wir in Deutschland im Bereiche der öffentlichen Wirtschaft und der kommunalen Verwaltung noch große unterentwickelte Gebiete“ (Schulen, Straßen, Wasserversorgung u. ä.) haben und sich naturgemäß der Kapitalstrom erst in diese Bereiche ergießen wird, bevor er, in breiterem Strom, in unterentwickelte Länder anderer Kontinente fließt. W. R.