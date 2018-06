Sagen Sie mal“, so meditierte am 1. Oktober der Lokalkommentator der Tageszeitung „Offenbach Post“, „warum haben unsere Herren Väter eigentlich den Kaiser fortgejagt? Wer erzählt uns immer: früher in der Monarchie sei der Mensch bei uns nichts als ein Untertan gewesen, über dem hoch oben eine Beamtenschaft mit überzüchtetem Selbstbewußtsein saß! Verwöhnt haben sie ihn, den Untertan, verwöhnt und auf den Händen getragen! Sehen wir uns doch nur die Post mal an.