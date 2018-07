... daß es der bayerischen Landpolizei gelungen ist, bei Oblingen (Kreis Traunstein) eine kommunistische Geheimdruckerei auszuheben, in der vermutlich auch die Füllung der in letzter Zeit in mehreren westdeutschen Städten explodierten Flugblattbomben hergestellt wurde.

...daß die Stuttgarter Stadtverwaltung den historischen Schillerplatz in Zukunft von parkenden Autos freihalten wird. Noch besser als die Absperrung des Platzes durch Pforten und Ketten wäre es allerdings, für die Fahrzeuge (etwa 100 an der Zahl) andere Parkmöglichkeiten zu schaffen.

... daß 85 Prozent aller bundesdeutschen Straßenbeleuchtungen mehr oder minder teilweise unzureichend sind.

... daß zu dem Diskussionsabend der Volkshochschule Karlsruhe über „Probleme der Wiedervereinigung“ nur zehn Hörer erschienen sind. Karlsruhe hat fast eine Viertelmillion Einwohner.