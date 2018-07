Sozialbeirat gab seinen Auftrag zurück

Der Sozialbeirat hat in einem Schreiben an den Bundesminister für Arbeit und Sozialordiung den ihm erteilten Auftrag, ein Gutachten über die Rentenanpassung zu erstatten, zurückgegeben Er sieht sich insbesondere wegen der gruppenmäßigen Zusammensetzung des Sozialbeirats nicht in der Lage, ein einheitliches Votum zu erarbeiten. Die Mitglieder des Sozialbeirats haben daher der Bundesregierung ihre Ämter zur Verfügung gestellt, um etwaigen Neugestaltungen mit ihrer Person nicht im Wege zu stehen.

Der Sozialbeirat ist jenes Sachverständigengremium, das im Gesetz über die Neufestsetzung der Renten vorgesehen war und das in diesem Jahre unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Fritz Neumark, Frankfurt, zum erstenmal zusammengetreten ist. In seinem (in Nr. 41 der ZEIT vom 10. Oktober 1958 erschienenen) Beitrag „Die Renten-Dynamik fordert ihren Tribut“ schrieb unser Mitarbeiter Dr. Georg Heubeck:

„Der Sozialbeirat hat es gewiß nicht leicht. Schon rein menschlich ist ein Gremium, in dem auch die Interessentengruppen Sitz und Stimme hasen, gewissen Gefahren ausgesetzt. Die sachlich-wissenschaftliche Einsicht kann im Kampf liegen mit dem – politischen Auftrag, das sachliche Votum kann zum politischen Harakiri werden Der Sozialbeirat hat den Schwarzen Peter...“

Das Gremium hat nun den Schwarzen Peter zurückgegeben. Der klare Verzicht auf das infolge der heterogenen Zusammensetzung des Beirats Unmögliche – ein einheitliches Votum – verdient alle Achtung. H. H.