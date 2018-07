Die Beamten des Regierungspräsidiums hatten einen Antrag ungebührlich lange liegenlassen und dem wartenden Bürger fühlbaren Schaden zugefügt. Zu ihrer Verteidigung nahmen sie auch noch einen obrigkeitsherrlichen Standpunkt ein, den ihnen die Bundesrichter jedoch abgewöhnt haben, und zwar mit sehr deutlichen Formulierungen, die für ähnliche Fälle gut zu verwenden sind.

Die Kernsätze der Urteilsbegründung lauten: „Es zeugt von einer völligen Verkennung der Pflicht einer Behörde, wenn die Beamten des Regierungspräsidenten damals und während des Prozesses die Auffassung vertreten haben, eine Pflicht der Beamten, eingehende Anträge innerhalb bestimmten angemessener Zeit in irgendeiner Form zu bescheiden, bestehe nicht. Die aus dem Gedanken der Einheit der Staatsverwaltung sich ergebende Amtspflicht, die auch dem Staatsbürger gegenüber besteht, haben die Beamten des Regierungspräsidenten auf das schwerste verletzt, weil sie durch ihr Untätigbleiben auf die Eingabe des Klägers die Sachentscheidung der zuständigen Kreisbehörde lange Zeit verzögert haben. Diese Amtspflichtverletzung ist schuldhaft. Es ist geradezu unverständlich, wie die Beamten des Regierungspräsidenten bei Bearbeitung der Eingabe des Klägers die Ansicht haben vertreten können, sie brauchten Anträge nicht innerhalb bestimmter, angemessener Fristen zu bescheiden. Sie haben grob fahrlässig den Grundsatz mißachtet, daß die Beamten nicht nur Diener des Staates, sondern auch Helfer der Staatsbürger zu sein haben. Jeder Beamte war stets und ist besonders in der Gegenwert über die allen Beamten obliegende Pflicht zu beiehren, den Staatsbürgern, wenn diese Anträge stdlen, zu einer Sachentscheidung zu verhelfen.“

In diesem Falle hatten also nicht Beamte, sondem Bürokraten die Staatsgewalt mißbraucht. „Der Unterschied zwischen beiden Typen ist nicht weniger groß als der zwischen einem Kurpfuscher und einem guten Arzt“, hat der frühere Staatsminister Dr. Rudolf Zorn treffend festgestellt.

Zorn definiert den Begriff des Bürokraten meisterhaft mit den Worten: „Es ist der Typ des trcckenen Buchstabenmenschen, dem menschliche Regungen fremd sind und der aus Bequemlichkeit und Verantwortungsscheu den Amtsschimmel zu Tode reitet. Kennzeichen des Bürokraten sind vor allem Verantwortungsscheu, Bequemlichkeit, menschliche Dürftigkeit und Engstirnigkeit: Eigenschaften, aus denen heraus sich der Bürokrat stets an die engstmögliche Auslegung seiner Vorschriften hält und nicht versteht, dieselben den Notwendigkeiten des Lebens anzupassen.

Dazu kommt heute noch die fachliche Unzulänglichkeit ach so vieler Behördenvertreter. Solche Eigenschaften sind heutzutage besonders gefährlich, weil die Macht, die der soziale Staat mit seiner Vielfalt von Aufgaben in die Hand der Behörden legen muß, in der Praxis meist unkontrolliert oder überhaupt nicht kontrollierbar ist... Das Parlament als Kontrollorgan kann die Überwachungsaufgaben nur mangelhaft erfüllen, da es nicht die Fachleute hat, die notwendig sind, um den meist völlig unbekannten Apparat überwachen zu können. Aus diesem Grund versagen auch meist die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, in denen Skandale mit Hilfe der sabotierenden Bürokratie zugedeckt und begraben werden.“

Wie wäre es, wenn diese Zitate öffentlich angeschlagen würden, wenn sie von Litfaßsäulen und Anschlagtafeln in Amtsgebäuden leuchten könnten? Manfred Mielke