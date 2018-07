Inhalt Seite 1 — Atempause mit Schikanen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach den Wirbeln des März und April 1933 trat eine gewisse Beruhigung ein. Man hatte Zeit, sich mit den neuen und unbekannten Faktoren zu beschäftigen. Das bedrohlich Neue war der Zustand, daß man in Zukunft nicht mehr mit dem Schutz des Staates und seiner Organe rechnen konnte, sondern mit der grundsätzlichen Feindseligkeit der herrschenden Schichten und Personen. Wirtschaftlich betrachtet, waren wir völlig davon abhängig, wie weit wir von dem allgemeinen Boykott betroffen werden würden. Zwar gab es diesen Boykott offiziell nicht. Der Staat verkündete ihn nicht, da es ja keine Judenfrae in der Wirtschaft geben sollte. Aber der Staat duldete, daß die Partei und ihre Gliederungen überall ihren Einfluß zugunsten einer Boykottbewegung mobilisierten. Wir hatten keine Schwierigkeiten mit unserer Bank, bei der wir seit Jahrzehnten Kunde waren. In den zahlreichen Besprechungen mit der Bank habe ich bei aller formellen Korrektheit dem Staat gegenüber stets nur Wohlwollen für unsere Firma empfunden. In der ersten Periode bis Ende 1937 gab es auch keine Schwierigkeiten mit Lieferanten. Allerdings wurde dauernd auf diese eingewirkt, jüdische Kunden nicht mehr zu beliefern. Aber damit hatte man wenig Erfolg. Die Kunden eines jüdischen Betriebs konnte man dazu bewegen, die nichtjüdische Konkurrenz zu besuchen. Es war aber etwas ganz anderes, den Lieferanten zuzumuten, auf gute jüdische Kunden zu verzichten. In vielen Fällen bestanden gute menschliche Beziehungen, die auch ohne das rein wirtschaftliche Moment ausgereicht hätten, den Boykott durch Lieferanten unwirksam zu machen. In einem Fall hat ein Firmeninliaber, der Leiter seiner "Fachschaft",dh, seines Geschäftszweiges für ganz Deutschland war, mir die Widersprüchlichkeit seiner Situation geschildert: Einerseits sei er verpflichtet, antisemitische Darstellungen, verbunden mit Boykottaufforderungen, an die achschaftsmitglieder weiterzugeben; andererseits dächte r nicht daran, auf seine jüdischen Kundenzuverzichten. Das war keine Redensart — diese Firma hat bis zum Ende an uns geliefert, ohne jeden Tarnungsversuch.

Oft war es auch nur der Widerstand selbständiger Menschen gegen den Versuch, ihnen vorzuschreiben, w s sie tun sollten, der sich gegen die Boykottpropaganda auswirkte.

Das Verhaken unserer Kundschaft läßt sich nicht verallgemeinern. Da waren zunächst die Abnehmer unserer Großhandelsabteilungen. Die Provinzkunden, s~ark bespitzelt durch ihr Personal, ihre Konkurrenten und auch sogar durch ihre eigenen Kunden, wäre dem Druck am meisten ausgesetzt. Die Großha idelsumsätze fielen ständig und erheblich, was rior deshalb keine katastrophalen Folgen hatte, weil wir bereits 1931 und 1932 den Apparat dieser Abteilungen wesentlich vereinfacht und verbilligt hatten. Die Absatzmöglichkeiten verringerten sich derart, daß wir auf Anraten unserer Vertreter und Reisenden zur "Tarnung" eine Firma gründesn, die als Expeditions- und Fakturierungsstelle wirkte. Den letzten Anstoß dazu gaben die unaufhörlichen Denunziationen durch die örtlichen Postbeamten bei der Partei. Diese Beamten registrierten jede Sendung mit unserer Absenderadresse und ermöglichten es den örtlichen Parteigrößen, unsere Abnehmer zu beschimpfen und sie wirtschaftlichen Repressalien auszusetzen. In einem geringeren Ausmaß wiederholten sich diese Ereignisse in Hamburg bei den gewerblichen Abnehmern unserer Einzelhandelsabteilungen. Sehr erhebliche Umsätze von Stoffen und Zutaten aller Art waren bisher durch Schneiderinnen getätigt oder vermittelt worden. Auf Grund einer rabiaten antisemitischen Hetze der Innungsleiter gingen diese Umsätze zurück. Zuerst blieben nur die gelegentlich kaufenden Schneiderinnen fort, aber allmählich verschwanden mehr und mehr. Bei den Privatkunden war lange Zeit hindurch die Boykottaufforderung ziemlich wirkungslos. Gewisse Schwierigkeiten gab es bei Beamten, besonders wenn sie Kredit in Anspruch nehmen mußten. Die Angst vor schriftlichem Beweismaterial spielte eine steigende Rolle und führte zu einem Rückgang der Kreditumsätze, was nur vorteilhaft gewesen wäre, wenn die Barkäufe entsprechend zugenommen hätten. Das war aber nicht der Fall, so daß die Kreditumsätze eben einfach fehlten.

Bei alledem darf man die Angst vor Denunziationen nicht vergessen. Man fürchtete unser Buchhaltungspersonal und auch die Buchhalter bei den Schneiderinnen und in den Geschäften der größeren Kunden. Niemand war von Personal unabhängig, und überall konnten Spitzel und Denunzianten sein.

Mit Werbemaßnahmen, sorgfältigster Bedienung und ausgesuchten Warenangeboten gelang es uns, einen großen Teil von sogenannten "Laufkunden" zu erwerben, die die Abgänge auf Grund des Boykotts ausglichen. Viele dieser Kunden gehörten einem durch das Regime selbst geschaffenen Typ an, nämlich dem "Protestkunden". Grundsätzliche Gegner des Regimes kauften "nun gerade" in jüdischen Geschäften. Hätten wir Massenkonsumartikel geführt, so hätte uns dieser Typ viel mehr helfen können. Wie die Verhältnisse lagen, mußten wir zufrieden sein, wenn die Umsätze etwa auf dem Niveau des Jahres 1932 verblieben. Der Boykott hatte also zunächst vorwiegend ein negatives Ergebnis: er verhinderte, daß wir an der wirtschaftlichen Erholung und dem allgemeinen Umsatzanstieg teilnehmen konnten; er führte in dieser Periode weniger zu Verlusten als dazu, daß uns Gewinne entgingen.

Auf dem Gebiet der Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer produzierte die offizielle Parole von der "Wirtschaft ohne Judenfrage" dieygrößte Paradoxie der damaligen Verhältnisse, nämlich den jüdischen Betriebsführer. Ausgestattet mit den sehr erheblichen Rechten, die das Arbeitsordnungsgesetz von 1934 dem Betriebsführer verlieh, sollte der jüdische Unternehmer seine Aufgabe erfüllen, der selber allen Willkürmaßnahmen der Partei- und Arbeitsfrontstellen innerhalb und außerhalb seines Betriebs ausgesetzt war. Rechtlich war er ein fast unumschränkein macht- und rechtloses Individuum innerhalb der nationalsozialistischen Staatsordnung. Da die gesamte innere Organisation in der Firma mein Arbeitsgebiet war, mußte ich Von vornherein alle Arbeitsprobleme behandeln und wurde später auch Betriebsführer. Aber gerade hier lagen große Bewährungsmöglichkeiten, und durch die Tätigkeit des Betriebsführers mußte entscheidend beeinflußt werden, ob man sich behaupten konnte oder nicht. Mehr oder minder unbewußt begriff ich von vornherein, daß alle Erfolgschancen davon abhingen, ob man alle Möglichkeiten des Rechtszustands ausnutzte und völlig ignorierte, daß der tatsächliche machtmäßige Sachverhalt der Rechtslage diametral entgegengesetzt war. Diesen wirklichen Sachverhalt durfte man nie erkennbar werden lassen. Es galt daher, Ruhe und Festigkeit zu zeigen, die Überzeugung zu verbreiten, daß auch im nationalsozialistischen Staat das Gesetz gehalten werden müsse und würde, einerlei ob der Betriebsführer ein Jude oder ein "Arier" war. Wie in der Arena, war auch hier das geringste Zeichen von Furcht, von Unsicherheit oder Schwanken das gefährlichste. Im ganzen bestand beim Arbeitsgericht bei Kündigungsverfahren das Bestreben, objektiv zu urteilen und keinerlei politische Momente auf das Verfahren Einfluß erlangen zu lassen. Gelegentliche Versuche, mit groben Schimpfworten antisemitischer Art die Richter gegen unsere Firma einzunehmen, sind sämtlichst gescheitert, und in einem Fall verstand der Richter es, mich durch eil sehr geschicktes Benehmen davor zu schützen, mich auf eine Diskussion mit einem gegen alle Vorschriften in Uniform auftretenden Rüpel einztlassen, der sich selbst als "Vertreter" der Klägerin, einer gekündigten Mitarbeiterin, bezeichnete. Ein wunder Punkt blieb jedoch die unterschiedlidie Behandlung jüdischer und nicht jüdischer Angestellter. Der Anteil der jüdischen Mitarbeiter hatte Anfang 1933 etwa neun Prozent betragen. Im Laufe der Jahre stieg er an, weil wir selbstverständlich nur in ganz besonderen Fällen jüdische Mitarbeiter entließen Bei den Einstellungen versuchten wir gleichfalls, jüdische Bewerber zi bevorzugen. Die Beschwerden des Vertrauensrates hiergegen behandelte ich mit völliger Offenheit, indem ich darauf hinwies, daß jüdische Arbeitnehmer in wachsendem Umfange darauf angewiesen waren, ihr Brot bei jüdischen Arbeitgebern zu verdienen, da sie anderswo — sehr stark durch das Zutun der nationalsozialistischen Vertnuensräte — nicht eingestellt wurden. Eine gewisse Solidarität müsse man uns zugestehen. Damit bin ich bis zum November 1938 auch durchgekommen.

Das tägliche Leben war durchsetzt von kleineren und größeren Überraschungen. Fast in jeder Woche war irgendein Schock zu überwinden. Meb> rere Vertrauensratsbesprechungen wöchentlich wa s ren die Regel. Jeder Brief vom Oberfinanzprä sidenten, von der Devisenstelle, der Reichsbank, den Steuerbehörden konnte Bedrohungen und Gefahren enthalten Überall saßen Beamte, die ei darauf anlegten, jüdischen Betrieben das Leben ztt verkümmern.