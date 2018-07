Von Martin Beheim-Schwarzbadi

Die vorliegende Studie, welche die Beschreibung einer Schachpartie aus der Münchner Schacholympiade zum Gegenstand hat, ist für Kenner dieses Spiels gedacht und nur ihnen verständlich, wogegen der normale, der nicht schachspielende Leser keinen Gewinn daraus wird ziehen können.

Der wahre, sportlich denkende Schachspieler ist in der Regel sachlicher und einsichtiger gegenüber dieser seiner Liebhaberei eingestellt als andere Anhänger eines Sportes: der Wert und Reiz einer einzelnen Schachpartie steht ihm höher als der Gedanke daran, welchem nationalen Prestige sie zugutekommt. Die Schach-„01ympiaden“ haben den Zweck, herauszufinden, in welchen Ländern sich die besten Schachleistungen finden, ein Additionsvorgang; und es sind auch diesmal wieder die Russen gewesen, die an der Spitze stehen. Jedoch ficht dies den echten Liebhaber nicht an, sein Hauptaugenmerk auf Wert und Reiz der einzelnen Partien zu richten, welchchen Paß auch immer der Mann besitzt, der sie gewonnen (oder verloren) hat.

Von der riesigen Anzahl der in München gespielten Meisterpartien erscheint uns eine besonders interessant und elegant, welche zwischen dem Tschechen Kozma und dem Österreicher Stoeckel gespielt (und von Kozma gewonnen) wurde.

Kozma als Weißer eröffnet den Kampf mit dem Damenbauer, wogegen Schwarz mit dem c-Bauern aufzieht – eine beliebte Methode, die meist, wie hier, zu einem zunächst geschlossenen Spiel führt:

1. d2–d4 c7–c5

2. d4–d5 e7–e5