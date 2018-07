Rheinstahl: Für Kapitalberichtigung kein Spielraum. Zu Mutmaßungen über den Kurs der Rheinstahl-Aktie, den Substanzwert des Unternehmens und der Möglichkeit einer Kapitalberechtigung teilt die Verwaltung der Rheinischen Stahlwerke, Essen, mit, daß die für eine Kapitalberichtigung allein maßgebende Holding-Bilanz dafür keinen Spielraum läßt. Zur Ertragsentwicklung heißt es, daß die weiterverarbeitenden Betriebe weiterhin zufriedenstellend arbeiten, daß jedoch die Bergbau – sowie die eisenschaffenden und die Gießerei-Betriebe von Rheinstahl von der konjunkturellen Abschwächung nicht verschont geblieben sind.

Bei dem Usca Fonds umfaßt, da infolge von Satzungsänderungen die Rechenschaftsperiode geändert werden mußte, der 3. Zeitabschnitt nur 7 1/2 Monate (vom 15. 2. bis 30.9.1958). Für ihn betragen die Erträgnisse 2,10 DM gegenüber 3,80 DM für die 2. Rechenschaftsperiode. Diese Erträgnisse sind nicht vergleichbar; es können auch keine Vergleichszahlen errechnet werden, weil in den 3. Zeitabschnitt nur die in den USA üblichen Abschlagsdividenden, nicht aber die auf dem eigentlichen Geschäftsergebnis beruhenden Abschlußdividenden enthalten sind. Sie kommen der 4. Rechenschaftsperiode, die dann 12 Monate umfaßt, zugute. Das Kursniveau für amerikanische Wertpapiere hat sich in den letzten Monaten erheblich gehoben. Die entsprechende Entwicklung wurde von der Fondsverwaltung vorausgesehen, und in ihrer Anlagepolitik berücksichtigt. Am Ende der 2. Rechenschaftsperiode waren mit Rücksicht auf die ungünstige Börsensituation an den USA nur 49,5 v. H. des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Für den restlichen Teil waren vor allem festverzinzliche Dollarwerte angeschafft. Diese Geldmarktpapiere wurden inzwischen zu einem Teil von der Fondsverwaltung verkauft; die Erlöse wurden in Aktien angelegt. Am 30. 9. machten Aktienwerte 77,5 v. H. des Fondsvermögens aus.

Nach einer Mitteilung der Deutschen Dunlop Gummi Compagnie AG, Hanau, hat die internationale Dunlop-Gruppe ihre Umsätze im ersten Halbjahr 1958 auf 1,41 Mrd. DM erhöhen können gegen 1,34 Mrd. DM im ersten Halbjahr 1957 und 1,38 im zweiten Halbjahr 1957. Die Umsätze beziehen sich nicht allein auf Fahrzeugreifen sondern auch auf die übrigen Produkte der Dunlop-Organisation, zu denen Flugzeugteile, Treibriemen, Transportbänder, Räder, Schaumgummipolster, Kleidung und Schuhwaren, Fußböden und Sportartikel gehören. Die Gewinne haben sich in der ersten Jahreshälfte 1958 um 2,35 Mill. DM vermindert, da einmal die Abschreibungen erhöht wurden, andererseits aber auch die Marktbedingungen schwieriger geworden sind. Die Zwischendividende für 1958 beträgt 4 1/6 v. H. gegenüber 3 v. H. im Vorjahr, doch bedeutet diese Erhöhung nicht unbedingt eine Aufstockung der Gesamtdividende für das laufende Jahr.