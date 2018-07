Inhalt Seite 1 — Die Kristallnacht war der Anfang vom Ende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise – unmittelbar vor München – sagte ich unserer Personalleiterin, daß unsere Stunde kommen würde, wenn es Hitler gelänge, die Sudetengebiete ohne Krieg zu erhalten. Das sei das Zeichen dafür, daß er keinerlei Rücksicht mehr zu nehmen brauche. Dieses Vorgefühl trog nicht. Mit dem Novemberpogrom des Jahres 1938 war das Ende gekommen.

An dem entsetzlichen Morgen wurde ich telephonisch vom Hausmeister gebeten, nicht in die Firma zu gehen. Mein Vater und ich gingen dennoch. Erdgeschoß und erster Stock sahen wie nach einer Beschießung aus. Sämtliche Fenster waren eingeschlagen. Im Lichthof waren die schweren Schränke und Tische vom ersten Stock in das Parterre geworfen worden. Schreibmaschinen waren mit Brecheisen auseinandergebrochen, sämtliche Kardexkartothekzüge verbogen, alle Schaufensterpuppen und große Stoffballen durch die Fenster in den hinter den Häusern verlaufenden Alsterkanal geworfen. Alle Glastische und -schränke waren zerstört. In einem Treppenaufgang waren systematisch sämtliche Toilettenanlagen in Scherben geschlagen worden. Die Glas- und Holzsplitter lagen so hoch, daß wir zwei Verbandsstationen einrichteten, in denen den aufräumenden Mitarbeitern Wunden an Füßen, Beinen, Händen und Armen verbunden wurden.

Noch vor zehn Uhr war eine Vertrauensratssitzung, an der auch zwei Vertreter der Arbeitsfront teilnahmen. Es wurde völlige Absonderung der jüdischen Mitarbeiter verlangt, da nach dem Fall Grünspan – der Erschießung des Diplomaten vom Rath – eine gedeihliche Zusammenarbeit nicht mehr möglich sei. Ich lehnte ab, und der Vertrauensrat bestätigte, wenn auch sehr zögernd, daß bei uns keine Reibungen vorgefallen wären. Unmittelbar danach kam der Kreisleiter zur Besichtigung und verlangte, mich zu sprechen. Er meinte, so habe er sich das nicht vorgestellt, und er würde dem Reichsstatthalter sofort berichten, damit so etwas sich nicht wiederhole. Es war ein billiges Gerede. Hier war nichts mehr zu zerstören.

Bald danach hörte ich, daß die Verhaftungen von Juden in den Wohnungen begonnen hatten. Ich teilte der Personalleiterin, dem stellvertretenden Betriebsführer und dem Betriebszellenobmann mit, daß ich die Firma verlassen würde, da ich mich nicht verhaften lassen wollte. Kurz nach zwölf Uhr ging ich fort und verließ Hamburg.

Noch am Morgen nach dem Pogrom wurde mit einer Warenaufnahme begonnen. Mein Vater und mein Onkel, die beide in höherem Alter standen, entgingen der Verhaftung. Die Firma blieb auf behördliche Anordnung einige Wochen geschlossen. Alle Unkosten liefen weiter. Die Glas- und Aufruhrversicherungen erhielten die Anweisung, keine Schäden aus Anlaß dir Ereignisse des 9. November 1938 zu regulieren. Dann kam die Anordnung, alles jüdische Vermögen in „arische Hände“ zu überführen. Schon am 10. November wurde ein Treuhänder für die Firma eingesetzt, der sich redlich bemühte, innerhalb dieser amtlich organisierten Rechtsanarchie eine Insel relativer Ordnung herzustellen. Das erwies sich als ganz unmöglich. Als ein Verkaufsvertrag zustande gekommen war, der einigermaßen vernünftige Bedingungen enthielt, wurde die Genehmigung verweigert. Es stellte sich heraus, daß das Reichswirtschaftsministerium entschlossen war, dafür zu sorgen, daß unser weit über Hamburg hinaus bekannter Betrieb nur einer ganz bestimmten Käufergruppe zukommen sollte. Einer der Käufer war ein Fachschaftsleiter, der dem Stabe von Rudolf Heß angehörte. Die fetten Bissen waren eben ganz bestimmten Nutznießern des Regimes vorbehalten.

Unter solchen Umständen wurde Anfang 1939 über die Bedingungen verhandelt, zu denen Grundbesitz und Firma verkauft werden sollten. Mein Vetter und ich waren damals schon im Ausland, so daß mein Vater und mein Onkel, soweit dies zulässig war, über die Verkaufsbedingungen berieten. Als die Einigung sich hinauszögerte, wurden mein Vater und mein Onkel unter Mitwirkung des SS-Anwalts der Käufergruppe verhaftet. Begründung – Verdacht der Rassen-, schände. Mein Vater war damals 75 Jahre alt, sein Bruder nur fünf Jahre jünger. Im Untersuchungsgefängnis und unter dem psychischen Druck, dem Juden, die damals unter der Anschuldigung der Rassenschande verhaftet wurden, ausgesetzt waren, wurden die Verkaufsverhandlungen abgeschlossen. Die Käufer erwarben so die Grundstücke zu einem Preis,, der um 100 000 RM unter dem Einheitswert lag.

Am 30. März 1939 wurde der Betrieb an die Erwerber . übergeben. Wegen des Kaufpreises mußte der Treuhänder noch einen Prozeß führen, da die Erwerber nachträglich den Preis noch einmal drücken wollten. Zu diesem Zeitpunkt aber waren bereits alle Inhaber ausgewandert. Mein Onkel war im Juli 1939 ohne Begründung aus der Haft entlassen worden. Mein Vater mußte ein Strafverfahren wegen Rassenschande über sich ergehen lassen. Noch einmal bewährten sich Hamburger Gerichte. Sie sprachen ihn frei, allerdings nur wegen „mangelnder Beweise“.