Inhalt Seite 1 — Ein Investment-Fonds setzte auf Hausse Seite 2 Auf einer Seite lesen

In einem unserer letzten Gespräche, meine verehrten Leser, hatte ich Ihnen angekündigt, daß die Rendite der Investment-Zertifikate – auf die jetzigen Verkaufspreise gerechnet – um etwa 5 v. H. liegen dürfte. Die Ausschüttung des Unifonds der Union-Investment-Gesellschaft mbH, die von einer Reihe in- und ausländischer Privatbanken sowie von den Zentralkassen der Volksbanken getragen wird, bestätigt jetzt meine Prognose: Auf 1 Stück des Unifonds werden 3,50 DM für die Zeit vom 30. September 1957 bis 30. September 1958 ausgeschüttet. Auf den heutigen Preis für das Zertifikat von 70 DM bezogen, entspricht das einer Rendite von 5 v. H. Erfreulicher sieht die Rechnung natürlich für diejenigen aus, die zu dem ursprünglichen Ausgabepreis von 50 DM die Stücke erworben haben (dann 7 v. H. Rendite) oder in den börsenschwachen Monaten zu 45 DM (dann etwa 7,8 v. H. Rendite). Berücksichtigt man, daß sich das Zertifikat nach Abzug der vorjährigen Ausschüttung von 4,60 DM (allerdings für 18 Monate) auf rund 46,50 DM stellte, dann ist die Bilanz für den Zertifikatsbesitzer recht erfreulich: Ausschüttung 3,50 plus etwa 20 DM Kursgewinn! Das Wertpapiersparen hat sich also gelohnt!

Die Tatsache, daß die deutschen Investment-Gesellschaften heute bereits 850 Mill. DM in ihren Fondsvermögen verwalten und daß man immerhin damit rechnet, noch in diesem Jahre die erste Milliarde vollzumachen, zeigt, wie groß der Anklang ist, den die Investment-Zertifikate beim deutschen Sparpublikum gefunden haben. Da es jedoch eine relativ junge Einrichtung ist und ihre „Spielregeln“ keineswegs überall bekannt sind, erlauben Sie bitte, daß wir uns an dieser Stelle immer wieder mit den Problemen der Investment-Zertifikate beschäftigen.

Beim Unifonds war der erste Ausgabepreis für die Zertifikate auf 50 DM festgesetzt worden. Damit wurde bewußt von der Übung der anderen Investment-Gesellschaften abgewichen, die sämtlich – auch der jetzt gegründete Adifonds– von einem Anfangspreis von 100 DM ausgingen. Warum hier der andere Weg? Die Väter des Unifonds wollten durch die kleinere „Stückelung“ auch den „Klein“sparer ansprechen, also denjenigen, der jeweils nur 50 DM zum Sparen erübrigen kann. Daß die Rechnung aufging, beweist der Absatz. Am 30. 9. 1958 befanden sich 755 642 Anteile im Umlauf, inzwischen sind es sogar rund 830 000 Anteile.

Offenbar führen alle Investment-Gesellschaften Buch über die Berufe der Zertifikatskäufer. So behauptet der Unifonds, daß die Gruppe der Hausfrauen am Absatz in der abgelaufenen Rechenschaftsperiode einen Anteil von 15 v. H. (im Vorjahr 12 v. H.) erreicht hat. Solchen Angaben stehe ich allerdings höchst mißtrauisch gegenüber. Ich bin beim Kauf von Investment-Zertifikaten noch niemals nach meinem Beruf gefragt worden – und hätte diese Frage auch nicht beantwortet. Eine der Stärken des Wertpapiersparens ist seine Anonymität – und die sollte nicht ohne Not aufgegeben werden, ich bin auch der Meinung, daß es keinesfalls notwendig ist, beim Einlösen von Zins- und Dividendenkupons unbedingt Namen und Anschrift des Einlösenden festzuhalten.

Aber zurück zu den Investment-Zertifikaten. Ich hatte Ihnen schon erklärt, daß es bei den Preisen für die Zertifikate verschiedene Ausgangspunkte gibt. Einmal haben die Verwaltungen der Fonds die Möglichkeit, von vornherein den ersten Ausgabepreis abweichend von 100 DM festzusetzen, zum anderen spielt die Börsentendenz zum Zeitpunkt der Gründung eine Rolle.

Halten Sie sich bitte folgendes vor Augen: Der Preis eines Investmentzertifikats wird täglich ermittelt, indem der Wert der im Fonds enthaltenen Aktien und festverzinslichen Papiere (ändert sich durch die Kursschwankungen täglich) und das jeweils vorhandene Barvermögen addiert und dann durch die Anzahl der ausgegebenen Zertifikate geteilt wird In einer Hausse steigt der Wert des Fondsvermögens allein schon durch die Kurssteigerungen, und damit werden auch die Preise für die Zertifikate teurer. Oder anders gesehen: die Zertifikatsbesitzer profitieren auf diese Weise von der Hausse. Wenn eine Gesellschaft einen Fonds zu Beginn einer Hausse auflegt und dabei von einem Grundpreis von 100 DM je Zertifikat ausgeht, dann muß der Zertifikatspreis natürlich im Laufe der Hausse kräftig steigen. Kommt nun im Verlaufe einer Hausse ein neuer Fonds mit Zertifikaten heraus, so geht er natürlich auch wieder von 100 DM Grundpreis aus, in dem aber nun schon die Kurssteigerungen der letzten Monate enthalten sind. Man kauft deshalb das neue Zertifikat keineswegs billiger, wenn man nur 100 DM zu bezahlen braucht. Die älteren Zertifikate, deren Preis inzwischen auf 140 bis 170 DM geklettert ist, haben eben einen echten höheren Wert, der sich auch im Preis niederschlägt.

Bitte, glauben Sie mir, es ist sinnlos, zwei Investment-Zertifikate zum Preis von je 150 DM verkaufen zu wollen, um dafür drei Zertifikate zu je 100 DM einhandeln zu können. Sie werden durch einen solchen Handel nicht reicher, sondern nur um die entstehenden Spesen ärmer. Sonst ändert sich nämlich nichts!