Von Hans J. Robinsohn

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 setzte der Flammenschein über den Synagogen im ganzen Reich ein deutliches Zeichen, daß es den braunen Herren in Berlin ernst war mit ihrem brutalen Entschluß: Aus der Judenverfolgung sollte die Judenvernichtung werden. In den fünf vorangegangenen Jahren seit 1933 hatte es für die mehr und mehr entrechteten jüdischen Bürger wenigstens in der Wirtschaft noch eine schwache Chance gegeben, sich zu behaupten. Wie sich der Alltagskampf gegen die nationalsozialistischen Schikanen entwickelte, das schildert hier der damalige Juniorchef des bekannten Hamburger Modehauses Robinsohn. Dies ist ein höchst aufschlußreicher Einzelfall – doch nur ein Einzelfall. Was in der Atmosphäre der liberalen Hansestadt damals noch möglich war, das mag an anderen Orten auch in jenen Jahren schon undenkbar gewesen sein.

Am 12. März 1932 feierte die Firma Gebr. Robinsohn ihr 40jähriges Bestehen. Aus einem ganz kleinen Manufakturwarenladen war von 1892 bis 1932 ein großes Modehaus für Damen und Kinder geworden. In Hamburgs bester Geschäftsstraße zeigten über 15 Schaufenster die Angebote der Firma. Durch drei Grundstücke zogen sich bis zum zweiten Stockwerk die Verkaufsräume. In den oberen Stockwerken waren die umfangreichen Großhandels-, Ausfuhr- und Verwaltungsabteilungen untergebracht. Etwa 700 Mitarbeiter konnten das Jubiläum mitfeiern. Geschäftsfreunde und viele alte Kunden kamen mit Glückwünschen und Blumen.

Ein Jahr später: Am 30. Januar 1933 wurde Hitler Reichskanzler. Anfang März gab es Straßenaufläufe vor der Firma, so daß die eisernen Gitter heruntergelassen werden mußten. Am 1. April 1933, dem Boykott-Tag, standen uniformierte SA-Wachen vor den Eingängen und versuchten, die Kunden am Betreten des Hauses zu hindern. Die Umsätze betrugen an diesem Tag ein Zehntel des Normalen. Allerdings war die Zahl der Kassenzettel ungefähr ein Drittel des Üblichen – ein Zeichen, daß die meisten Kunden nur aus Opposition gegen das Regime gekommen waren. Immerhin, die Situation einer jüdischen Firma war kritisch geworden. Man mußte prüfen, wie man sich dieser Situation gegenüber verhalten wollte.

Die Gründe, die meinen Vater, meinen Onkel, meinen Vetter und mich bestimmten, nicht auszuwandern, waren vielfältig. Niemand von uns wollte seine Heimat aufgeben. Auch glaubten wir, eine Auswanderung sei wirtschaftlich undurchführbar (das Schicksal belehrte uns eines anderen). Vor allem aber reichte unsere Phantasie nicht aus, sich die Maßnahmen deutlich zu machen, die man von Staat und Partei gegen jüdische Betriebe ergreifen würde. Auf einen Status minderen Rechts waren wir vorbereitet – das hatte es in allen Ghettos gegeben –, aber nicht auf den Zustand völliger Rechtlosigkeit. So entschlossen wir uns, zu bleiben, alle Verkaufsmöglichkeiten auszuschlagen und den Versuch zu machen, uns zu behaupten. Dabei hatten wir nicht die im Jahre 1933 übliche Illusion, daß das neue System sich entweder bald „abwirtschaften“ würde oder daß es von seinem antisemitischen Radikalismus entgiftet werden könne. Ich selber habe stets mit etwa einer siebenjährigen Dauer gerechnet.

Der folgende Bericht über Verlauf und Ende des Versuchs einer jüdischen Firma, unter Hitler zu bestehen, ist subjektiv und individuell. Individuell, weil es keine Möglichkeiten gibt, etwas Generelles über „jüdische Firmen im Dritten Reich“ zu schreiben. Jeder Fall lag anders. Was in Hamburg möglich war, hätte in Nürnberg sofort Konzentrationslager bedeutet. Und selbst in einer und derselben Stadt wechselten die Probleme – z. B. je nachdem, welche finanziellen Möglichkeiten man hatte.

In meiner Erinnerung zerfallen die Jahre unter Hitler in zwei Perioden, nämlich die Zeit von 1933 bis Ende 1937, in der eine zwar paradoxe, aber einigermaßen konstante Situation vorlag, die man ungefähr übersehen konnte, und die Jahre von Ende 1937 bis Anfang März 1939, in der die nackte Gewalt und Willkür vorherrschten, die dann auch zum Ende der Firma führten.

In der ersten Periode galt offiziell die Parole, daß es auf wirtschaftlichem Gebiet keine Judenfrage gäbe, d. h. daß jüdische Unternehmen unbelästigt bleiben sollten und gegen sie nicht diskriminiert werden durfte. Diese Parole wurde jedoch sehr zögernd befolgt, weil man damit offenbar den Kampf gegen „die jüdischen Aussauger, die Warenhäuser etc.“ aufgab. Es ist dem Einfluß Schachts zuzuschreiben, wenn zunächst wenigstens überwiegend diese Parole galt. Ob er allerdings etwas politisch Nützliches tat, mag man bezweifeln. Vielleicht wäre es ohne seine starke Bremswirkung schneller und mit geringeren Opfern zu Ende gegangen. Sicher ist jedoch, daß zunächst den jüdischen Betrieben an vielen Stellen, vor allem in den Großstädten, eine Atempause gegeben wurde.