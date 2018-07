r. g., Tuttlingen

Jene Tuttlinger Bürger, die am 8. November miteinem Rausch nach Hause kommen, werden mit Fug und Recht sagen können, sie seien den ganzen Tag über bei der Stadtverwaltung gewesen.

Zwar pflegen gemeinhin Verwaltungsgebäude mit dem Odium der Nüchternheit behaftet zu sein; die Tuttlinger Stadtväter aber haben beschlossen, dieses Odium für einen Tag von einem Gebäude der Stadtverwaltung zu nehmen. Und so wird es an jenem Sonnabend ganz fidel in dem Bürohaus am Marktplatz zugehen. Bierflaschen werden in den Kästen klappern, Weinflaschen wird man entkorken und Schnapsgläser über eine improvisierte Theke reichen – St. Bürokratius mag sein Haupt verhüllen.

Freilich soll damit in Tuttlingen nicht etwa die Arbeitsweise einer volksnahen Verwaltung demonstriert werden. Es handelt sich vielmehr um eine notwendige Verwaltungsmaßnahme. Vor Jahrzehnten ist besagtes Gebäude einmal Hotel gewesen. Daher liegt auf dem Haus eine dingliche Wirtschaftskonzession. Sie würde jedoch am 13. November 1958 ablaufen, machte man von ihr nicht wenigstens einen Tag lang Gebrauch.

Daher wird am 8. November ein Stadtoberinspektor seine Fähigkeiten als Gastronom beweisen und als Wirt den zechenden Steuerzahlern die Honneurs machen. Die Damen, die sonst jahraus, jahrein Schreibmaschinen und Aktenschränke bedienen, werden diesmal, liebreizend und adrett, die Gäste bedienen.

Der Jux, das Verwaltungsgebäude für zwölf Stunden in eine Gastwirtschaft umzuwandeln, ist im Tuttlinger Gemeinderat fast einmütig beschlossen worden. Ein Stadtrat jedoch enthielt sich der Stimme. Er – übrigens von Beruf Gastwirt – erklärte, die Konzessionsverlängerung sei heute auch ohne das früher vorgeschriebene eintägige Wirten zu bekommen; die Ausfüllung eines Antragsformulars genüge.

Aber in Tuttlingen legt man offensichtlich noch Wert auf eine anschauliche Handhabung von Verwaltungsmaßnahmen; die Tuttlinger finden, das sei kein schlechter Zug an ihrer Verwaltung.