Zur selben Zeit gelangte der Privatdozent am anderen Ende der Stadt an den Schluß seiner Vorlesung „Über die Lautforschung als Hilfsmittel der Psychologie“ und sagte, daß die Verneinung in den europäischen Sprachen stets scharf artikuliert und genau sei: Nein, non, no, njet; die Bejahung aber – und dies verrate wahrlich weltweite Unschlüssigkeit, ja Pessimismus – klinge weich, um es genau zu sagen, labberich: ja, oui, yes, da.