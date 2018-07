Jedes Jahr kamen wie amtliche Abgaben aufgemachte Aufforderungen, „Adolf-Hitler-Spende“ zu zeichnen. Ich entschied mich dafür, überhaupt nicht zu reagieren. Außer ein paar Mahnungen geschah nichts. Immer wieder wurde darüber diskutiert, ob Versammlungen der Betriebszelle in den Räumen der Firma abgehalten werden konnten. Ich verweigerte der Zelle dieses Recht mit der Begründung, daß in den Räumen der Firma nur Veranstaltungen durchgeführt werden könnten, an denen alle Mitarbeiter und die Inhaber selbst teilnehmen durften. Es gelang mir, mit einer Ausnahme diesen Standpunkt bis – zum November 1938 durchzusetzen.

Als der erste Betriebszellenobmann starb, wurde mir auf Befragen mitgeteilt, die Partei wünsche nicht nur meine Anwesenheit bei der Beisetzung, sondern auch eine passende Traueransprache. Zu meinem Entsetzen sah ich, daß – abgesehen von zahlreichen uniformierten Trauergästen – eine SA-Ehrenwache anwesend war. Ich sprach ein paar Sätze, und es gelang mir, auch um diese drohende Klippe herumzukommen.

Das Personal besaß eine Bücherei, die es selbst verwaltete. Die erste „Reinigung“ wurde von einem dafür nicht qualifizierten Mitarbeiter vorgenommen, der u. a. auch Döblins „Wallenstein“ ruhig weiter im Bestände beließ. Später kam durch einen Zufall heraus, wieviel „undeutsches Schrifttum“ in dieser Bücherei war, und ich erhielt einen Brief der Reichsschrifttumskammer mit wildesten Drohungen. Ich konnte den Tatbestand aufklären und obendrein erreichen, daß der verantwortliche Zellenpropagandawart wegen seiner Versäumnisse auf diesem Gebiet von seinem Posten abgelöst wurde; so ging auch diese Gefahr vorüber.

Das alles sind Beispiele dafür, daß selbst in der sogenannten normalen Periode bis Ende 1937 ein dauernder Kampfzustand zwischen der Firma und der Partei im weitesten Sinn bestand und daß man diuernd im Alarmzustand sein mußte, wenn man sich behaupten wollte. Es sind aber auch Beispiele dafür, daß man selbst als Jude die Möglichkeit hatte, sehr aufrecht einen gewissen Widerstand zu leisten, solange man sich auf Recht und Gesetz berief. – Ich kann nicht beurteilen, welche Möglichkeiten es für andere, vornehmlich nichtjüdische Betriebsführer gab. Aber so unmöglich war eine Haltung des Widerstandes nicht, wie es damals und insbesondere später immer wieder dargestellt wurde.

Über die zweite Periode ist weniger zu berichten. Machtmißbrauch und Gewaltanwendung sind viel zu bekannte Dinge geworden, als daß über sie ausführlich erzählt werden müßte. Die ersten Anzeichen der Wandlung auch auf wirtschaftlichem Gebiet kamen von der steuerlichen Seite. Bisher waren Billigkeitserwägungen bei der Grund- und Hauszinssteuer auch jüdischen Betrieben zugute gekommen. Plötzlich wurde auf Grund einer Anordnung dies abgelehnt, ja es wurden sogar Nachzahlungen für die Vergangenheit verlangt.

Ende 1937 verschärfte sich der Boykott. Für das Großhandelsgeschäft kam das Ende am Anfang des Jahres 1938, als auch die Tarnung nichts mehr nutzte.

Aber die Endperiode wurde erst Mitte des Jahres 1938 sichtbar. Ab 1. Juli 1938 konnten wir keine Anzeigen mehr in den Tageszeitungen unterbringen. Anfang September wurden sämtliche Inhaber der Firma und die Firma selbst unter Sicherungsanordnung gestellt. Das bedeutete, daß wir zu jeder geschäftlichen Ausgabe sowie zu jeder Privatentnahme eine Genehmigung der Devisenstelle benötigten. Allerdings wurde diese Anordnung etwas gelockert, nachdem ich in den ersten zwei Tagen etwa dreißig telephonische Anfragen wegen Auszahlungen gestellt hatte. Aber man konnte die Schrift an der Wand erkennen.