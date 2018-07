Amerikanische Professoren erwähnen Thomas Wolfe oft nur am Rande und werfen ihm bei allem überquellenden Reichtum seiner Schilderungen mangelnden Sinn für Form vor. In Deutschland hat Wolfe seit dem sensationellen Erfolg seines Erstlings „Schau heimwärts Engel“ (den Sinclair Lewis „eine kolossalische Schöpfung voll tiefer Lebenslust“ nannte) eine Heimstatt gefunden.

Bewußt oder unbewußt entstand in der Nachfolge Thomas Wolfes ein amerikanischer Roman, der jetzt in deutscher Übersetzung vorliegt:

John Cheever: „Die lieben Wapshots – Chronik einer amerikanischen Familie“; deutsch von Dr. Arno Dohm; Rowohlt Verlag, Hamburg; 300 S., 14,80 DM.

Cheever erzählt die Saga einer Familie aus Neuengland, genauer aus dem Städtchen St. Botolphs, „das wie ein Kürbispudding ist: keine obere Kruste“. Cheever nimmt man alle Skurrilitäten ab, die er von der hartgesottenen Sippe der Wapshots erzählt. So unfaßlich seine Helden mit all ihren Lastern, edlen Taten, Versagern und Triumphen auch sind – man akzeptiert sie.

Woran mag das liegen? An ihrer Realität, an Cheevers dichterischer Überzeugungskraft? Vielleicht liegt es vor allem auch daran, daß jeder, der „Schau heimwärts Engel“ kennt, vorbereitet ist, nun auch andere amerikanische Familienepen – mögen sie noch so abstrus sein – freundlich aufzunehmen.

In Cheevers Roman finden sich nämlich alle die unvergeßlichen Gestalten der Wolfeschen Familie Gant wieder. Das beginnt mit dem Elternpaar. Der Oliver Gant bei Cheevers heißt Leander Wapshot; war der eine Steinmetz, ist der andere Kapitän eines kleinen Ausflugsdampfers. Beiden gemeinsam ist ungezügelte Lebenslust bis ins Alter hinein, ist eine „poetische Ader“, die beide dazu führt, daß sie ständig Shakespeare-Zitate auf den Lippen führen und ihre Kinder in einer aphorismengewürzten, pathetischen, manchmal auch larmoyanten Weise belehren.

Die Parallelität der Mütter beginnt bei den Namen. Wolfes unvergeßliche Eliza heißt bei Cheever Melissa. Sie ist zwar nicht ganz so aufs Geld versessen, aber ein ebenso starker, selbstsicherer Charakter, der den ständig unbefriedigten Ehemann nur die Rolle des harmlosen Polterjahns spielen und ihn ansonsten seinen weniger harmlosen Erinnerungen nachhängen läßt.