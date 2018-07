G. G., Kopenhagen, Anfang November

Es war eine Geschichte genau nach dem Geschmack der scherzbereiten Kopenhagener. Als sie am Dienstag letzter Woche ihre Morgenzeitungen auf schlugen, stach ihnen ein Photo des dänischen Kommunistenchefs Aksel Larsen in die Augen, das den Parteivorsitzenden zeigte, wie er sich, den Kopf in der Schlinge, an einem Galgen hochziehen ließ. Der Galgen gehörte zu den Requisiten einer Kopenhagener Bühne; die derzeit Bert Brechts „Dreigroschenoper“ aufführt. Und auf eben dieser Bühne ging die sinnbildliche Liquidierung vonstatten.

Larsen, der seit 40 Jahren der kommunistischen Partei angehört, nahm mit dieser symbolischen Burleske vorweg, was wenige Tage später Wirklichkeit wurde: seine Ausbootung aus dem dänischen Politbüro. Weil er wußte, was ihm blühen würde, stellte er sich unter den Theatergalgen. Er lachte über sich selbst, und mit ihm schmunzelte ganz Dänemark.

Die Moskautreuen freilich lachten nicht, und auch die Moskauer Zentrale sah keinen Grund zum Lachen. Ihnen war Larsen schon lange ein Dorn im Auge. Keinesfalls dürfte er seinen Kopf mehr aus der politischen Schlinge ziehen, wo er ihn schon einmal hineingesteckt hatte. An Larsen wollten die Linientreuen jetzt ein Exempel statuieren: ‚damit die Mucker und Revisionisten in Dänemark und darüber hinaus in ganz Skandinavien“ merken, woher der Wind weht.

Seit dem Ungarn-Aufstand hatte Larsen versucht, das „rote Fähnlein der Aufrechten“ in Dänemark nach einem anderen Takt als dem von Moskau Angegebenen marschieren zu lassen. Er stimmte nicht in die Schmährufe gegen Tito ein, ja: er verleidigte den jugoslawischen Renegaten sogar. „Es ist doch schließlich keinesfalls bewiesen, daß die Hauptgefahr für die kommunistischen Parteien und die sozialistischen Länder im Revisionismus jugoslawischer Prägung liegt“, schrieb er in einem Zeitungsartikel. Die Abrechnung mit dem Widerborstigen war fällig.

Am Wochenende glich Kopenhagen einem Mekka der kommunistischen Wallfahrer. Fünfzehn Delegationen ausländischer kommunistischer Parteien, an ihrer Spitze der sowjetische ZK-Sekretär Pjotr. N. Pospelow, pilgerten in die dänische Hauptstadt, um über den „treulosen Aksel“ Gericht zu halten. Nach dreitägigen Diskussionen fiel das Urteil: Larsen wurde aller seiner Parteiämter enthoben.

Die Krise in der dänischen KP ist jedoch mit dem Sturz Larsens nicht zu Ende. Denn er ist beileibe nicht der einzige Befürworter jenes „revisionistischen Kurses“, dem der Kopenhagener Parteitag jetzt den Kampf angesagt hat. Sollte Larsen als Gründer einer neuen linkssozialistischen Partei ein politisches Come-back versuchen – was nicht wenige dänische Beobachter für möglich halten –, so könnte es ihm sehr wohl gelingen, den moskautreuen Kommunisten das Wasser abzugraben und ihnen bei den nächsten Wahlen ihre sechs Sitze im Folketing abzunehmen,