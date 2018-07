Inhalt Seite 1 — Mannesmann.Töchter kehren heim Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die friedliche Stille im Ruhrgebiet, die hauptsächlich eine Begleiterscheinung der gedrosselten Stahlproduktion und der immer noch steigenden Kohlenhalden ist, wurde unterbrochen. Möglicherweise zeigen sich jetzt Vorboten einer neuen, ernsten Auseinandersetzung zwischen den Sozialpartnern der Eisen- und Stahlindustrie.

Die Mannesmann AG hat beschlossen, die Werke ihrer wichtigsten Tochtergesellschaften in Zukunft wieder, als Betriebsabteilungen zu führen und den Konzern damit zu entschachteln. Noch bevor die Absicht der Öffentlichkeit bekannt geworden war, hat der Deutsche Gewerkschaftsbund bereits in einem Telegramm an das Herz des Bundeskanzlers für die mittelständische Industrie appelliert und den Plan der Mannesmann-Gruppe als „ungeheure Konzentration wirtschaftlicher Macht“ bezeichnet. Dagegen weist Mannesmann – ebenfalls in einem Telegramm an den Bundeskanzler – darauf hin, daß sich mit den jetzt beschlossenen organisatorischen Maßnahmen der Konzern nicht ausweitet: „Ihm wird kein anderes Unternehmen angegliedert; er schließt sich mit keinem anderen Unternehmen zusammen; er nimmt keine neue wirtschaftliche Tätigkeit auf; er dringt nicht in andere Industrien ein.“

Die vom Aufsichtsrat der Mannesmann AG beschlossene Umwandlung betrifft die Töchter Mannesmannröhren-Werke AG, Mannesmann-Hüttenwerke AG, Hahnsche Werke AG, Essener Steinkohlenbergwerke AG, Gewerkschaft Mannesmann und die Mannesmann-Rohstoffwerke GmbH. Die Verwaltung sieht in der damit erzielten Straffung des Konzerns das Tüpfelchen auf dem I, das die letzten Folgen der Entflechtung beseitigt. Auf der vorjährigen Hauptversammlung berichtete der Vorstand über die Vollendung des Programms, das sich die Verwaltung der Mannesmann AG selbst gesetzt hatte. Die bei der Entflechtung des Konzerns getrennten Komplexe waren wieder zusammengefügt, der deutsche Konzernbesitz abgerundet, der Aufbau der ausländischen Werke vollendet worden. Auf der diesjährigen Hauptversammlung wurde festgestellt, daß die Konsolidierung begonnen habe. Dazu gehöre – so hieß es – eine durchgreifende Rationalisierung der Betriebe und sorgfältige Abstimmung des Produktions- und Absatzprogramms ebenso wie eine sinnvolle Ordnung des Konzerns.

Heute ist die Mannesmann AG nur geschäftsführende Obergesellschaft. Im alten Maannesmann-Konzern waren die wesentlichen Werke in der Muttergesellschaft selbst zusammengefaßt. Die Röhrenwerke, die Stahl- und Walzwerke, die Hochofen- und Rohstoffwerke, die Erzgruben und Zechen wurden als Betriebsabteilungen geführt. Die Entflechtung löste diese enge Verbindung. Sämtliche Betriebe wurden in Tochtergesellschaften eingebracht. Jetzt sind die Voraussetzungen gegeben, an die frühere Entwicklung wieder anzuknüpfen.

Die bisherige Holding wird nach der Umwandlung der betroffenen Töchter wieder produzierende Stammgesellschaft, die etwa zwei Drittel des gesamten Konzernumsatzes auf sich vereinigt (ohne Kohle 46 v. H.). Das restliche Drittel entfällt auf die Weiterverarbeitung (ohne Röhren), deren Unternehmen weiterhin juristisch selbständig bleiben. Lediglich für den Steinkohlenbergbau ist noch eine Sonderregelung vorgesehen. Der Bergbau habe im Mannesmann-Bereich immer ein gewisses Eigenleben geführt, erklärt die Verwaltung, und das solle auch in Zukunft der Fall bleiben. Die Kohle wird zwar in die Kerngesellschaft einbezogen, aber die Betriebsführung der Zechen wird einer neu zu gründenden Essener Steinkohlenbergwerke AG übertragen.

Daß im Hinblick auf die Kohle die unbefriedigende Regelung des Werkselbstverbrauchs-Rechtes von Hütten, die nur kapitalmäßig mit einer Zeche verbunden sind, beim Umwandlungsplan Pate gestanden hat, kann als sicher angenommen werden. Mit der neuen Konzernorganisation marschiert Mannesmann indessen auf den Zechenselbstverbrauch zu, der eine wesentlich großzügigere Ausnutzung der eigenen Kohlengrundlage gewährleistet. Mannesmann wird bereits bei der zum Frühjahr nächsten Jahres anstehenden Neuregelung der Ruhrkohlenverkaufsgesellschaften ein entscheidendes Wort mitreden. Unter den jetzt geltenden Bestimmungen über das Werkselbstverbrauchsrecht werde die Gesellschaft unter keinen Umständen einem gemeinsamen Verkauf der Ruhrzechen weiter beitreten, erklärte hierzu Vorstandsvorsitzer Bergassessor Dr. Hermann Winkhaus.

Bis auf zwei Ausnahmen gehören die für die Fusion ausgewählten Töchter hundertprozentig der Mannesmann AG. Bei Essener Steinkohle sind nach dem sorgfältig bedachten Umtauschangebot vom letzten Sommer noch etwa 5 v. H. des Grundkapitals in freien Händen. Vom Kapital der Hahnschen Werke ist ein gleicher Prozentsatz nicht im Mannesmann-Portefeuille. Auch hier ist in aller Stille ein Anteil von 95 v. H. erworben worden, so daß die Abfindung der Minderheitsaktionäre, denen wie im Falle Essener Steinkohle ein Umtauschverhältnis 1 : 1 angeboten wird, der Gesellschaft keine Schwierigkeiten bereiten dürfte.