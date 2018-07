Inhalt Seite 1 — „Meinungsäußerung ist hier Pflicht!“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Nr. 43 der ZEIT veröffentlichten wir Ausführungen des IG-Liquidators Dr. Schmidt über die Haltung der Bankenvertreter auf der letzten Hauptversammlung der IG Farbenindustrie AG i. A. Dazu ging uns ein Schreiben von P. H. Gordan, Gießen, zu, der sich als Führer der IG-Opposition bezeichnet. Darin bringt der Verfasser folgende Gesichtspunkte vor:

Der IG-Liquidator Dr. Schmidt hat in der ZEIT in einer kritischen Betrachtung zur letzten IG-Hauptversammlung einen Appell an die Banken gerichtet. Dr. Schmidt hat die Banken aufgefordert, in künftigen Hauptversammlungen offen gegen die Opposition, „die offensichtlich Unmögliches“ wolle und sich aus „sachlichen Kritikern, aber auch aus Wichtigtuern und Fanatikern“ zusammensetze, Stellung zu beziehen.

Damit hat Dr. Schmidt den Widerspruch der Opposition natürlich herausgefordert.

Dabei sollte man die Tatsache, daß in den letzten Versammlungen die Zahl der Opponenten lawinenartig zunahm und schließlich dazu führte, daß diese diesmal rund 105 Mill. RM des anwesenden Kapitals von 930 Mill. RM-Kapital vertraten, endlich ernst nehmen. Statt dessen hat man sogar (in der Versammlung) das böse Wort geprägt, „es liege unter der Würde der Liquidatoren, der Opposition ein Mitbestimmungsrecht zuzubilligen“, und damit kein Beispiel des guten Willens gegeben.

Es ging nicht allein um die von Dr. Schmidt herausgestellten Fragen der Zweckmäßigkeit und der Notwendigkeit des Wollheimabkommens, sowie um die Aussichten der Liqui-Inhaber für eine Barausschüttung, Es ging vielmehr letzten Endes darum, daß eine ständig zunehmende Opposition insbesondere zu dem Verwalter Dr. Schmidt kein Vertrauen mehr zeigt und bemüht war, ihm den Rücktritt nahezulegen.

Der Grund für die Vertrauenskrise war rein sachlich. Im Geschäftsbericht für 1957 hatte man die erbetene eingehende Auskunft mit der folgenden (nach Ansicht der Opposition zu § 211 Abs. 4 des Aktiengesetzes im Widerspruch stehenden) Erklärung rundweg abgelehnt:

„Dem Wunsch und der Bereitschaft nach eingehender Darlegung der Verhältnisse steht, vornehmlich gerade auch bei den größeren Posten, ein überwiegendes Interesse der Gesellschaft, die ziffernmäßige Einschätzung der Risiken nicht bekanntzugeben, entgegen. Der Ancabe von Ziffern über die Höhe der einzelnen Rückstellungen sind daher auch für diesen Jahresabschluß Grerzen gesetzt.“