Eines der Glanzstücke in der mexikanischen Abteilung des Britischen Museums ist ein Totenschädel in natürlicher Größe aus Bergkristall. Ein geschickter Schliff verlieh ihm einen so hohen Grad von Durchsichtigkeit, daß der Beschauer aus jeder Richtung vom Blickpunkt der Augenhöhlen suggestiv erreicht wird. Von einem solchen Schädel berichtet der altmexikanische Schöpfungsmythos, daß er wahrsagen könne und daß er von einem der frühen Menschen um Rat gebeten worden sei. „Tritt ein in das Wort“, empfahl der Schädel.

Diesen Befehl befolgte heute ein mexikanischer Dichter. Und was er dabei vollbrachte, scheint unter dem Diktat jenes Schädels zustande gekommen zu sein. Wir lesen in seinem Roman

Juan Rulfo: „Pedro Páramo“, aus dem Spanischen von Mariana Frenk; Verlag Carl Hanser, München; 177 S., 9,80 DM

den bezeichnenden Satz: „Hier an dieser Stelle, wo Sie mich sehen, da bin ich immer und ewig gewesen.“ Wir glauben ihm das aufs Wort – um so mehr, als wir inzwischen gelernt haben, Südamerika ein wenig zu verstehen, einen Erdteil, an dessen Geschichte wir stark verschuldet sind.

Dem indianischen Menschen wurde das Pathos der Würde zum obersten Prinzip seines Wesens. In Mexiko verband es sich mit der Hispanidad der Kolonisatoren zu einer Art von edler Grausamkeit. David H. Lawrence bewies besonderes Verständnis dafür – vor allem in seinem Mexiko-Roman „The plumed Serpent“.

Mexiko ist uns das entscheidende Selbstzeugnis bisher schuldig geblieben. Die hohe Mystik der Dichterin Juana Ines de la Cruz bändigt zwar die „Welt als Traum“, läßt aber die Stimme aus dem Abgrund geschichtlicher Vergangenheit vermissen. Diese Stimme hat sich heute, plötzlich, durch den entdeckerischen Elan eines deutschen Verlages, bei uns vernehmbar gemacht. Juan Rulfos „Pedro Páramo“ ist der Roman der Toten eines ausgestorbenen Dorfes in der mexikanischen Bergwelt, von diesen Toten selbst erzählt. Der Autor scheint den Brauch seiner Väter Wiederaufleben lassen zu wollen, die die Mumien ihrer Großen bei Totengedenkfesten an Tafeln versammelten und bewirteten. Juan Rulfo aber hat seine Toten mit eigenem Blut bewirtet und sie damit zum Sprechen gezwungen.

Seine Leistung ist ohnegleichen. Er hat eine Kontinuität des ältesten mit dem jüngsten Mexiko hergestellt. Er hat – wobei er die ganze Moderne umgeht – aus ältestem Mythos zu einem jüngsten hingefunden. Hier sind keine Anleihen zu beobachten, keine Einflüsse zu verzeichnen. Rulfos Sprache ist die des heutigen mexikanischen Mannes von der Straße. In Mexiko ist – das weiß man heute nicht nur drüben ziemlich genau –, das rassische, das ethische und das religiöse Urelement des Landes auf das stärkste wieder in die Gegenwart eingerückt. Es hat den weißen Eroberer wie kaum eine andere Nation des Südens assimiliert und ihn mit seinen eigenen Mitteln, Gewerkschaftspolitik, Wahlsystem und Mehrheitsbeschlüssen, ins Hintertreffen gebracht.

Der ungeheuerliche Weg durch den Hades dieses Dorfes ist zugleich ein Weg durch die alte Dunkelheit Mexikos, funkelnd von Grausamkeit, Stolz und Heimtücke. Mexiko befindet sich damit im Zustand der Selbstbewußtwerdung, der Selbstentdeckung. Ich bin sicher, daß seine Stimme im Chorus der lateinamerikanischen Völker, die uns von Jahr zu Jahr mit erstaunlicheren Wortschöpfungen überraschen, immer vernehmlicher werden wird, da sie sich in der wundervollen Anstrengung der Reinheit zugleich konzentriert und verstärkt. W. Helwig