Wenn man in diesen Wochen die Weltausstellung in Brüssel abbaut, so sollte man an ihrer Stelle ein monumentum in memorium errichten mit der Inschrift: „Den müden Füßen.“

Ich habe sie gesehen (und gefühlt) in den Tagen des expositionellen Glanzes, diese Opfer des sightseeing, diese unermüdlichen, aber immer müden Lastträger. Ich habe sie gesehen in allen Stadien ihrer Expo-Existenz: Elegantes Schreiten und massives Stampfen beim Eintritt, nervöses Trippeln und hastiges Schlurfen beim Sturz auf die Ausstellungshalle gelöstes Bummeln und genießendes Verweilen (beim aromatischen Schneckenstand) im „Belgique joyeuse“ – aber im gleichen Bezirk auch die amüsanten Balanceakte hochgestöckelter Damenschuhe mit Pfennigabsätzen auf antikisiertem Kopfsteinpflaster, zielstrebiges Marschieren in den Hallen der Nationen und heroisches Steigen über die monumentale Treppe zum russischen Pavillon.

Aber auch erschöpftes Rasten auf Balustraden, Hockern, Stühlen und allem, was eine menschliche Sitzfläche tragen konnte, stehend in der Masse der Sichtwütigen, aber nicht ruhend auf den fiebernden Sohlen, sondern mühsam das Gleichgewicht auf ihren Außenkanten balancierend, gefesselt an die entkräfteten und – den Gesetzen eleganter Statik hohnsprechend – zur Elipse deformierten Beinen.

Millionen gequälter Füße aus aller Welt. H. R. L.