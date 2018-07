Inhalt Seite 1 — Rückfahrkarte zur Revanche Seite 2 Auf einer Seite lesen

–chs, Schwerte/Ruhr

Mit dem Kauf von 14 Sonntagsrückfahrkarten zu je 2,40 Mark fing es an. 14 Jungen im Alter von 15 bis 19 Jahren bestiegen einen Zug, fuhren in die Nachbarstadt und traten zum „Kampf“ gegen 20 andere Jugendliche an. Mit Messern und Stahlstöcken, Totschlägern und Stiletts.

Hunderte von Menschen sahen zu, offenbar gelähmt von Entsetzen. Als der Spuk nach einer lalben Stunde vorbei war, Heben zwei Jungen im der Kampfstätte zurück. Ein 17jähriger war tot, sein 19 jähriger Bruder schwer verletzt. Und das auf dem Marktplatz einer kleinen, friedlichen Stadt von 25 000 Einwohnern: Schwerte an der Ruhr.

„Wir packen schnell und hart zu“, sagt Oberkommisssr Kuhnow von der Kreiskriminalpolizei Iserlohn, Er leitet die Ermittlungen über den erbitterten Kampf zwischen dem Iserlohner Club der schwarzen Jacken und der Schwerter Pantherbande.

Über zwei Stühlen seines Zimmers liegen eine schwarze Cordhose, eine Nietenhose und eine schwarze Lederjacke. Gelbe Zettel mit Daten sind caran. Und Blutflecke. Die Kleidungsstücke gehören den beiden Iserlohner Brüdern Klaus und Otto Tonat. In der schwarzen Jacke steckt eine angebrochene Zigarettenpackung. Zwei Löcher Waffen im Leder.

Vor dem Oberkommissar liegen vier Messer. Bei einem ist die Klinge fast 20 Zentimeter lang. Wenn man sich damit auskennt, springt der scharfe Stahl auf einen Knopfdruck heraus. Der Mechanismus ist so raffiniert, daß drei Kriminalbeamte daran herumfingern, ehe die Klinge feststeht. Neben diesem Messer sehen die von den Jungen selbst verfertigten Schlagstöcke fast harmlos aus. Aber sie haben es in sich: Blei in einem Gartenschlauch, Kupferstangen in einem Kabel.

Die Jungen, die damit aufeinander einschlugen, verschwanden über Hinterhöfe und Mauern.