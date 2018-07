Zu einer neuen Zeit-Reihe

Wir beginnen heute mit der Reproduktion eines Mosaiks und wollen in den nächsten Wochen weitere Bilder bringen. Das früheste der insgesamt zehn Werke stammt aus dem ersten, das letzte aus dem 20. Jahrhundert.

Das ist kein wahlloser Griff in den Reichtum europäischer Kunstgeschichte. Von Dr. Rolf Linnenkamp, einem in Florenz lebenden jungen deutschen Kunsthistoriker, stammen Idee, Auswahl und Kommentare. Er hat diese Reihe unter das Thema gestellt: „Kampf und Krieger in der Kunst.“

Ein Bild kein Dokument: nicht in dem Sinne Jedenfalls wie es eine Photographie oder ein Film sein kann. Historiker hätten es schwer, wenn sie etwa durch ein ölgemäde erfahren wollten, wie eine Schlacht „wirklich“ verlaufen ist. Die meisten Maler haben nämlich die Schlachten, die sie mit dem Pinsel schildern, gar nicht mitgemacht. Sie stützten sich auf andere, auf Beschreibungen, deren dokumentarischer Wert vielleicht auch zweifelhaft ist...

Was sollen also die Bilder? Sind sie lediglich Hirngespinste? Keineswegs. Sie sind keine Zeugnisse der Realität, aber sie bezeugen, welche Auffassungen die Maler von der Realität hatten. Sie sind keine „Abbildungen“. Sie sind „Verhältnis-Bilder“: Sie zeigen, wie sich die Künstler zum Thema Kampf und Krieger verhielten – und sie zeigen das auf eine in ihrer Art schlechthin vollkommene Weise.

Der Bogen spannt sich vom Kampf, in dem noch das Individuum galt, seine Kraft, sein Mut, seine Geschicklichkeit, seine Geistesgegenwart – bis zum Kampf, in dem alle diese individuellen Fähigkeiten mehr und mehr zum Schweigen gebracht werden.

Ein Schwund an individuellem Profil ist zu beobachten. Könnte es da nicht wie Hohn klingen, wenn wir heute von einer Zeit des Individualismus sprechen, uns zum Beispiel stolz über das Mittelalter erhebend? Vielleicht ist diese Erklärung gerechtfertigt: Noch einmal bäumt sich der Mensch, verzweifelnd oder resignierend, auf gegen die entsetzlich nivellierenden und das Individuelle auslöschenden Mittel der Massenbeglückung und – Massenvernichtung. René