Die Bundesbank will Kapital ins Ausland drängen – Steht eine weitere Hausse auf dem Wertpapiermarkt bevor?

Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich, das vor Jahrzehnten ersonnene Schema des „normalen“ Konjunkturablaufs zu studieren. Nach dem Schema wird jeweils der „Boom“ – auch wenn es nicht zu krisenhaften Rückschlägen kommt – von einer längeren, ruhigen Entwicklung abgelöst. So scheint es auch jetzt in der Bundesrepublik zu sein. Die neugeschaffene Produktionskapazität reicht vorerst aus, um einen zusätzlichen Nachfragestoß aufzufangen. Die Neigung der Industrie zu größeren Investitionen ist daher gering.

Kapitalhunger vorderhand gestillt

Zumindest denkt die Industrie nicht mehr mit gleichem Eifer wie vor in ein oder zwei Jahren daran, sich neue Fremdgelder zu beschaffen. Das ist verständlich. Die jetzt anfallenden großen Abschreibungsbeträge reichen nämlich für die unumgänglichen Investitionen – für Rationalisierung und den Ersatz alter Anlagen – aus. Daher rechnet auch die Bundesbank für die kommenden Monate nicht damit, daß die Privatwirtschaft den Kapitalmarkt stark beansprucht.

Dagegen hat die öffentliche Hand ihren Bedarf an Anleihen lange zurückgestaut. So die Bundesbahn, vielleicht auch die Bundespost, und ganz gewiß die einzelnen Länder und vor allem Kommunen. Aber auch dieser Kapitalbedarf – 10 hofft man wenigstens – wird sich in angemessenem Rahmen halten. Die Mittel, welche für den Schuldendienst eingesetzt werden können, setzen nämlich dem öffentlichen Kapitalhunger ganz automatisch gewisse Grenzen.

Ganz große Anleihen hat bisher nur der Bundesfinanzminister angekündigt. Zur Zeit ist aber die Kassenlage des Bundes noch günstig, und die Bundesanleihen werden nicht schon in den nächsten Monaten kommen, Alles in allem wird nach Meinung der Bundesbank die Kapitalnachfrage in der nächsten Zeit nicht mehr so stürmische Formen annehmen wie bis vor kurzem.

Das Kapitalangebot wächst dagegen ständig. Nachdem der dringlichste Bedarf einigermaßen gedeckt ist, wird nicht mehr jede verdiente Mark sofort zum Kaufmann getragen. Der Durchschnitts-Bundesbürger hat wieder Freude am Sparen gewonnen. Aber auch die Unternehmen haben in der Regel – Ausnahmen bestätigen sie – Reserven gesammelt. Zum Leidwesen der Geschäftsbanken ist darum die Kreditnachfrage gedämpft – dafür wachsen aber die Einlesen, die den Kapitalmarkt speisen können.