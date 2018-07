Von Johannes Jacobi

In deutsche Theater kann man auf dreierlei Weise hineinkommen. Entweder kauft man sich eine Eintrittskarte an der Kasse. Das war normal, aber es ist ungewöhnlich geworden. Man kann auch abonnieren. Das ist billiger, und gut bürgerlich. Oder man tritt in eine Besucherorganisation ein. Das ist noch billiger, und es ist das heute üblichste Verfahren. Für den Mitgliedsbeitrag hat man Anspruch auf einen Theaterplan in bestimmten Zeitabständen.

Auf solche Weise floriert das deutsche Theater. Sein Durchschnittsbesuch – aufs Jahr berechnet und summa summarum – beträgt neunzig Prozent aller verfügbaren Plätze. Als Besucher-Reservoir steht vor den Theaterportalen ein Heer von Wartenden. „50 000 bis 60 000 Namen von Anwärtern führen die Besucherorganisationen in ihren Vormerklisten. Ihre Eingliederung in die Mitgliedschaft würde einen Mehrbedarf von 600 000 Plätzen jährlich ergeben.“ So sagen die Organisationen. Dies alles bezieht sich auf die stehenden Theater. Rund 120 gibt es davon in der Bundesrepublik und in Westberlin. Dazu kommen noch 20 Wanderbühnen, die viele kleinere Orte ständig besuchen.

Wir Deutschen wurden früher einmal „das Volk der Dichter und Denker“ genannt. Denker haben wir noch. Aber wir sind inzwischen außerdem etwas geworden, was es auf der Welt in dieser Form kein zweites Mal gibt: ein Volk von „verwalteten“ Theaterbesuchern.

Die Entwicklung vom ausverkauften zum ausverschenkten Theater ist die Folge fürstlicher Theatersubventionen. Als erstmals nach 1918 und zum zweiten Male nach 1945 die Finanzierung des kostspieligen Theaterbetriebes eine selbstgewählte Pflicht der Republik wurde, da war man sich über die Folgen noch nicht im klaren. Allmählich werden sie übersehbar.

Theater muß jemandem Spaß machen. In der Monarchie genügte es, daß ein Hoftheater dem Geldgeber, dem Fürsten, gefiel. Der Geldgeber des demokratischen „Kulturtheaters“ ist „die öffentliche Hand“, eine anonyme Macht. Deren Repräsentanten – die Abgeordneten und Beamten – können dem Theater nicht nach ihrem persönlichen Geschmack Weisungen erteilen. Nicht gleichgültig kann es ihnen jedoch sein, wem die öffentlichen Zuschüsse fürs Theater zugute kommen. Denn sie sind beträchtlich. Die deutschen „Kulturtheater“ erzielen im Durchschnitt 80 Millionen DM Einnahmen im Jahr und erhalten für dieselbe Zeit 160 Millionen DM Zuschüsse. Wenn also zwei Drittel der Kosten des Theaterbesuchs aus öffentlichen Kassen bezahlt werden, dann muß das demokratische Theater dem Steuerzahler Spaß machen.