Von Martin Beheim-Schwarzbach

Allerhand eindrucksvoll Gedrucktes läuft einem Buche voran, darauf hindeutend, daß namhafte Rezensenten schier außer sich sind vor Bewunderung: erstaunlich, faszinierend, großartige Prosa, Weltliteratur, Magie, einzigartige Symbole, nicht auszuschöpfen ... Wir sind ganz niedergedrückt davon, trauen uns kaum noch ein eigenes Urteil zu, nehmen das epochemachende Ding mit Herzklopfen zur Hand. Wie, wenn uns nun ganz anders zumute sein wird, wie stehen wir dann da?

Uns ist in der Tat anders zumute, nämlich bestürzt darüber, wie anstrengend die Lektüre sich anläßt und fortsetzt, die Lektüre von

Patrick White: „Voss“; deutsch von John Stickforth; Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln; 450 S., 19,80 DM.

Wir arbeiten uns immer weiter, auf der Suche nach der „bewundernswürdigen Zucht eines starken, unermüdlichen Geistes“, wie verheißen. Aber wir stellen uns weder unter Zucht noch unter anderen der genannten Attribute gerade dies vor; allenfalls der „zuweilen schamlose Reichtum“ leuchtet uns ein: Reichtum an Szenen, Betrachtungen, Gesprächen kann man dem Autor ganz gewiß nicht abstreiten.

Es handelt sich bei diesem einsilbigen Titel um die Schilderung einer Expedition vor schätzungsweise einem Jahrhundert ins Innere Australiens, unter der offenbar recht unglücklichen und zerquälten, ungeschickten und landesunkundigen Leitung eines Deutschen namens Voss. Es scheint, daß mit dieser also zur Hauptgestalt, zum Helden aufgerückten Romanfigur etwas von der Chaotik deutschen Wesens geschildert werden soll, zwischen Verklärung und Anprangerung schillernd, wie denn auch der ganze Verlauf des Abenteuers nebst seinen menschlichen und weiblichen Hintergründen auf augenschmerzende Art schillert und flackert. Man bewegt sich durch ein Gestrüpp von Darlegungen, Andeutungen, Dialogen und Impressionen, die im Leser eine recht herzliche Sehnsucht nach kahleren Stellen und knapperen Abläufen aufkommen lassen.

Es scheint, die Sache liegt so und so, hat sich der Leser, der durchhalten möchte, immer wieder zu ermuntern. Es scheint, es bahnt sich zwischen Voss und einer jungen, in Sidney sitzenden Dame, eine Liebe an, die sich erst während seines Marsches durch den Busch in ziemlich mühseligen moralisierenden Briefen ans Licht ringt. Es scheint, die Dame erlebt in Fiebervisionen von fern den jammervollen Verlauf des Abenteuers und das Ende des Mannes mit, das uns auf diese indirekte Weise durch einen Tränenschleier mehr oder weniger klar wird. Es scheint, die ganze Expedition hat zum Ziele... nein, da scheint nichts, wir erfahren es gar nicht, so viele Worte auch gemacht werden. Es scheint, einige der Teilnehmer sind entlassene Sträflinge, wie das in Australien so ging, aber soviel auch von ihren Seelen die Rede ist, was Handfestes über diese Seite der Sache erfahren wir auch wieder nicht. Es scheint auch, wir bewegen uns unter ungeheuren Strapazen durch eine fremde Wüsten- und Buschwelt, aber anschaulich wird sie uns nicht, überwiegend wird der Handlungsstoff auf Kosten der Farbe und der Bewegung verinnerlicht, und dies eben ist, bei der gewaltigen Gesprächigkeit, die das Buch entwickelt, ermüdend.

Der eigentliche Handlungsstoff, gut: er ist massiv und muskulös. Aber er ist eingehüllt in ein Kleid, dessen klare Fasson unter zu vielen Rüschen, Spitzen und Bändern verschwindet.