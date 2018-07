Obwohl es bis Weihnachten noch reichlich einen Monat hin ist, gibt es viele Leute, die jetzt schon ihre Gedanken ernsthaft auf das bevorstehende Fest richten.

Zu ihnen zählt eine Gruppe nüchterner britischer Gentlemen, die jener gemeinnützigen Organisation angehören, die sich Liga zur Verhütung der Bestechung nennt. Die Liga kümmert sich um Bestechung in jeglicher Form – ob es sich nun um einen Einkäufer handelt, der bei jedem Auftrag seinen „Schnitt“ einstreicht, oder um einen Polizisten, der eine Kiste Whisky erhält, damit er bei Überschreitung der Polizeistunde in einer Gastwirtschaft großzügig die Augen zudrückt.

In der Weihnachtszeit herrscht bei der Liga zur Verhütung der Bestechung Hochbetrieb – weil die Bestechungsgeschenke während dieser Saison Weihnachtsgeschenke genannt werden, und weil es überaus schwer ist, zwischen beiden zu unterscheiden.

Mr. G. F. Powell‚ der Generalsekretär der Liga, besaß die Freundlichkeit, sich mit uns über das Problem zu unterhalten. Mr. Powell erklärte uns:

„Es gibt in dieser Frage zwei verschiedene Ansichten. Da gibt es eine Richtung, die alle Geschenke an Angestellte oder einflußreiche Leute für verwerflich hält, da die Idee verwerflich ist und das ganze System verwerflich ist; ob der oder jener der Versuchung erliegt oder ihr nicht erliegt, spielt für sie gar keine Rolle.

Die Leute, die diesen Standpunkt vertreten, behaupten, daß Tradition und Klima eines ganzen Geschäftszweiges durch die Schenkerei verdorben werden könnten, und daß man diese Schenkerei deswegen überhaupt abschaffen müsse.

Andererseits gibt es die Schule der Rationalisten, die darauf bestehen, daß die überwiegende Mehrzahl der Weihnachtsgeschenke in aller Unschuld gegeben und empfangen wird, sogar’ in Handel und Gewerbe; daß es eine warmherzige, freundliche Übung ist, und daß die Zahl derer, die dadurch in Versuchung geraten, nie groß genug war, um das Verbot so angenehmer menschlicher Tätigkeiten wie der des Schenkens und Empfangens der Mühe wert erscheinen zu lassen.