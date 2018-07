Die Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen, hat zum sechsten Male seit 1953 ihren Werksangehörigen, die für das Jahr 1958 eine Jahresprämie oder Sondervergütung erhalten, anheimgestellt, Bayer-Aktien zu erwerben. Bezugsberechtigt sind diesmal etwa 49 800 Belegschaftsangehörige, etwa 3000 mehr als im Vorjahr. Die Bezugsbedingungen sind an sich unverändert geblieben, wesentlich ist lediglich die Erhöhung des Erwerbspreises. Während im Vorjahr Aktien bis zu einem Nennwert von 400 DM zum Kurse von 150 v. H. erworben werden konnten, beträgt in diesem Jahr der Bezugskurs 170 v. H., ebenfalls bis zu einem Nennwert von 400 DM. Die über den Nennwert hinaus gezeichneten Aktien können zu 180 (i. V. 160 v. H.) bezogen werden. Damit wurde bei den Bezugsbedingungen dem erheblich gestiegenen Kursniveau der Bayer-Aktie in etwa Rechnung getragen. Die Zuteilung der Belegschaftsaktien soll im Januar erfolgen; sie sind bereits für 1958 voll dividendenberechtigt. Wie in den Vorjahren verbleiben sie für 15 Monate, bis zum 15. März 1960, bei der Corona-Treuhandgesellschaft mbH. gesperrt.

Die Aluminium Limited, Montreal (Kanada), meldet für die ersten neun Monate 1958 einen konsolidierten Reingewinn von 17 Mill. $ (entsprechende Vorjahresperiode 30 Mill.), was einen Nettoertrag von 0,59 $ pro Aktie ergibt (1,03 $ im Vorjahr). In seinem Bericht an die Aktionäre führt Nathanael V. Davis, der Präsident der Gesellschaft, aus: Im 3. Quartal dieses Jahres arbeiteten die kanadischen Aluminiumhütten der Gesellschaft mit 72 v. H. ihrer Produktionskapazität. Die Aluminiumverkäufe der Gesellschaft sind im 3. Quartal 1958 auf 162 000 Tonnen (131 000 Tonnen im Vorjahr) angestiegen. Zweifellos haben dazu bedeutende Lagerkäufe in den Vereinigten Staaten beigetragen. Dieser Mehrumsatz dürfte auf Kosten der Verkäufe im 4. Quartal dieses Jahres gehen.